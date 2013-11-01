حرب الملابس الداخلية بين رونالدو وبيكهام

بعدما كان اللاعب البريطاني ديفيد بيكهام مسيطراً على عالم الملابس الداخلية من بوابة جسده الرياضي، دخل مؤخراً اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو هذا المعترك منافساً بيكهام على أكبر نسبة مبيعات سراويل داخلية رجالية.

وأطلق رونالدو خطاً خاصاً بالملابس الداخلية أسماه "CR7" اختصاراً لأحرف اسمه ورقمه في نادي ريال مدريد، وذلك في محلات "بالاسيو دو سيبيل" في مدريد.

وظهر رونالدو حليق الشعر على صدره وتحت إبطيه عارضاً عضلات معدته المقطعة وأفخاذه المشدودة، والتي لطالما تباهى بها عند تسجيل أهدافه المتميزة.

ومن جدير بالذكر أن بيكهام يمتلك خط ملابس داخلية خاص به ضمن محلات "H&M" الشهيرة.

وفي حين ظهر رونالدو خال من أية أوشمة على جسده، فإن بيكهام يمتلك العديد من الأوشمة المنتشرة على جسده، يرمز العديد منها إلى حبه لعائلته وأولاده الأربعة وزوجته الفنانة ومصممة الأزياء فيكتوريا.

وقال رونالدو إنه تفانى كثيراً لإصدار المجموعة عالمياً، علما أنه كان شارك في السابق لعرض سراويل جينز لماركة "أرماني" العالمية، لكن مبادرته الأخيرة هي أولى انطلاقة شخصية له في عالم الأزياء.

وأوضح رونالدو أن الأزياء والتصميم شغفان إضافيان إلى شغفه بكرة القدم، وبأنه توصل إلى مجموعته الأخيرة بالتعاون مع المصمم ريتشار كاي الشهير.