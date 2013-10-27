بلاتر يطالب بزيادة عدد المنتخبات الأفريقية في المونديال

جنيف ـ قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جوزيف بلاتر، أنه يؤيد فكرة زيادة عدد المنتخبات الأفريقية في كأس العالم لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وقال بلاتر في تصريح نقله الموقع الرسمي للاتحاد على شبكة الإنترنت: إن «قارة أفريقيا تستحق أكثر من خمسة مقاعد في المونديال، إذ أن اللوائح طوال الفترة الماضية تنص على تأهل خمسة منتخبات أفريقية للمونديال».

وأوضح: «ليس من المنطقي أن يمثل قارتي أمريكا الجنوبية وأوروبا 18 أو 19 منتخباً في كأس العالم، رغم أن الاتحادين سوياً يضمان 63 منتخباً، ولا يمثل أفريقيا سوى خمسة منتخبات فقط، مع أن الاتحاد الأفريقي أكبر اتحاد قاري في العالم، ويندرج تحت لواءه 54 منتخباً».

وأشار بلاتر إلى أن «مشاركة خمسة منتخبات فقط من أفريقيا في كأس العالم أمر مثير للشفقة، وإذا استمر الأمر لن نجد فريقاً يتوج ببطولة عالمية من أفريقيا، حتى مع تطور المستوى الفني لمنتخبات القارة، لذا يجب تصحيح هذا الوضع المعيب، ونطبق مبدأ تكافؤ الفرص بين كل قارات العالم».

ولم يوضح بلاتر، الخطوات التالية التي قد يتخذها بخصوص ما ذكره من زيادة عدد منتخبات القارة الأفريقية في كأس العالم.