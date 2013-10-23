تغريدة بريئة من رونالدو تضعه ضمن "الشواذ"

إرم (خاص) من أحمد نبيل
دخل النجم البرتغالي الكبير عالم عروض الأزياء والموضة بإنتاج خط ملابس داخلية للأولاد باسمه مؤخراً ما دفعه للترويج له بكل السبل الممكنة.
ففي إحدى محاولات للترويج لخط الملابس الدخلية للأولاد باسمه تحولت تغريدة كتبها نجم ريال مدريد على حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إلى ما يشبه الكارثة عليه شخصياً.
نجم ريال مدريد البالغ من العمر 28 كتب ببراءة يقول "شكراً لكم جميعا على المشاركة في مسابقة CR7 للملابس الداخلية للأولاد، كانت متعة حقيقية رؤية صوركم بالملابس الداخلية".
وتحولت هذه التغريدة لوصمة عار بالنسبة لرونالدو بعدم كم التغريدات المسيئة التي تلقاها، ما دفعه لحذفها سريعاً وتوضيح قصده البرئ بها.
وكتب في وقت لاحق على حسابه: "أدركت كم أثارت تغريديتي السابقة جول مجموعتي CR7 للملابس الداخلية للأطفال من جدل كبير، لقد خرجت عبارتي عن سياقها، خاصة بالنسبة للذين لا يهتمون بخط الملابس الجديد، ربما يجب علي التركيز أكثر في الركلات الحرة المباشرة أكثر من وسائل التواصل الاجتماعي!".