تغريدة بريئة من رونالدو تضعه ضمن "الشواذ"

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نجم ريال مدريد البالغ من العمر 28 كتب على تويتر ببراءة "شكراً لكم جميعاً على المشاركة في مسابقة CR7 للملابس الداخلية للأولاد، كانت متعة حقيقية رؤية صوركم بالملابس الداخلية".