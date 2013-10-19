خمسة منتخبات تتصارع على "المسلم" يانوزاي

القاهرة- (خاص) من أحمد نبيل

يتصارع خمسة منتخبات أوروبية على عدنان يانوزاي المولود في الخامس من شباط/فبراير عام 1995 في العاصمة البلجيكية بروكسل للدفاع عن ألوانها خلال المرحلة المقبلة.

وجاء تألق يانوازي مع مانشستر يونايتد وتسجيل هدفي الفوز على سندرلاند في الدوري الإنكليزي قبل التوقف للإستحقاقات الدولية للمنتخبات العالمية ليزيد من الطلب على اللاعب الشاب البالغ من العمر 18 عاما.

ويأتي هذا الطلب من الأندية والمنتخبات على حد سوا للاعب الذي أمضى ستة أعوام مع ناشئي أندرلخت البلجيكي قبل الإنتقال إلى مانشستر يونايتد في الـ 16 من عمره عام 2011.

وكان يانوزاي قد جلس على مقعد البدلاء في المباراة الأخيرة للسير أليكس فيرغسون مدربا ليونايتد، على أرض وست بروميتش ألبيون في أيار/مايو الماضي قبل أن يخوض مباراته الرسمية الأولى مع يونايتد في مباراة الدرع الخيرية ضد ويغان.

وخاض مباراته الأولى في الدوري الإنكليزي الممتاز بديلا ضد كريستال بالاس يوم 14 أيلول/سبتمبر ليلفت إليه أنظار أندية برشلونة وريال مدريد الإسبانيين وكذلك يوفنتوس وميلان وإنتر ميلان الإيطالية فضلا عن مانشستر سيتي الإنكليزي.

ويملك يانوزاي المولود في بلجيكا أكثر من جنسية وبإمكانه إختيار الدفاع عن ألوان منتخبات ألبانيا أوإنكلترا أو بلجيكا وغيرها.

إذ يمكنه اللعب لمنتخب كوسوفو بسبب والديه المولودين هناك، لكن كوسوفو مازال غير معترف بها في الاتحاد الدولي (فيفا)، كما يمكنه اللعب لبلجيكا المولود بها وعاش فيها حتى بلوغه السادسة عشرة.

كما تتنافس ألبانيا على خطف الفتى المسلم بسبب التراث والتقاليد نظرا لأن والديه ألبانيان، فضلا عن تركيا التي ينتسب إليها جديه وأسرته.

وأخيرا إنكلترا التي يتبقى لها فيها خمس سنوات ويحصل على جنسيتها وقد ألمح روي هودجسون إلى إمكانية الإستعانة به في المستقبل إذا ما أراد اللاعب إرتداء قميص الأسود الثلاثة.

وكان اللاعب قد صرح بأن والده هو من سيحدد المنتخب الذي سيدافع عن ألوانه في المستقبل، حيث سيقرر هو إلى أي بلد ينتمي.