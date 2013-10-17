سويسرا وبلجيكا وكولومبيا على رأس مجموعات كأس العالم 2014

الرباط- (خاص) من نورالدين ميفراني

ضمنت منتخبات إسبانيا والأرجنتين وألمانيا وكولومبيا وبلجيكا وسويسرا والبلد المضيف البرازيل التواجد على رأس 7 مجموعات في قرعة نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في البرازيل صيف 2014.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قرر سابقا إعتماد تصنيف 17 تشرين أول/أكتوبر كأساس لتصنيف المنتخبات المتأهلة للمونديال قبل القرعة بذل تصنيف تشرين ثاني/نوفمبر لكون بعض المنتخبات ستخوض لقاءات ملحق في الشهر القادم وقد تستفيد وتصعد في التصنيف.

وجاء تصنيف 17 تشرين اول/أكتوبر ليضع المنتخب الإسباني في المركز الأول ثم ألمانيا ثانية والأرجنتين ثالثة وكولومبيا رابعة وبلجيكا خامسة وسويسرا سابعة، واحتلت البرازيل مستضيف البطولة المركز الحادي عشر.

وتحتل الأوروغواي المركز السادس عالميا وستترأس مجموعة في حال بلوغها المونديال على حساب المنتخب الأردني في لقائي الملحق الشهر القادم، وستكون هولندا المستفيدة من إقصائها لكونها تحتل الصف الثامن.

وتبقى أبرز المنتخبات الخاسرة في القرعة التي ستقام في كانون أول/ديسمبر القادم هي إيطاليا التي تراجعت للمركز الثامن وإنجلترا التي تحتل المركز التاسع وهولندا الثامن وهي منتخبات ستكون غالبا في المستوى الثاني إلى جانب فرنسا والبرتغال والمكسيك في حال بلوغهم النهائيات بعد نهاية مقابلات الملحق .