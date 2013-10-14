فيديو.. نيمار يتحول لأضحوكة بسبب ديفيد لويز

القاهرة - (خاص) من أحمد نبيل
وضع ديفيد لويز مدافع تشيلسي الإنكليزي ومنتخب البرازيل مواطنه نيمار دي سيلفا نجم برشلونة الإسباني الشاب في موقف محرج.
وصار نيمار مثار سخرية زملائه بسبب حركة مهارية عالية من لويز خلال تدريبات نجوم السامبا استعداداً للقاء زامبيا وديا يوم الثلاثاء، إذ خلال التدريب وضع لويز الكرة بين قدمي نيمار بمهارة عالية.
بعدها تصرف لويز بشكل طبيعي فيما سخر مارسيلو مدافع ريال مدريد من نيمار غريمه التقليدي في برشلونة وأخذه بالحضن وأطلق ضحكة مدوية على هذا الموقف الذي دار بحضور كل نجوم المنتخب البرازيلي.
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