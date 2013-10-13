فان بيرسي يحتفل مع عدوه بالإنجاز الكبير

أمستردام - (خاص) من أحمد نبيل

وسجل روبن فان بيرسي مهاجم مانشستر يونايتد الإنكليزي "هاتريك" في فوز منتخب بلاده الكبير على المجر 8-1 ليتجاوز رقم النجم السابق باتريك كلويفرت والمدرب المساعد للمنتخب البرتقالي الذي لم ينزعج لكسر رقمه.

والتقط النجمان الصور مع بعضهما البعض عقب المباراة بعدما أصبح فان بيرسي أفضل هدّاف في تاريخ المنتخب الهولندي بعد تسجيله ثلاثية في مرمى المجر (8/1) الجمعة في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهّلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2014 في البرازيل.

ورفع مهاجم مانشستر يونايتد رصيده إلى 41 هدفاً في 80 مباراة دولية متخطّياً المهاجم السابق لبرشلونة الإسباني كلايفرت، الذي كان موجوداً في المباراة كمساعدٍ للمدرّب لويس فان غال.

وبدأ مهاجم مانشستر يونايتد المباراة أساسياً على الرغم من عودته من الإصابة مؤخراً وقاد منتخب بلاده لسحق المجر ليحطم رقم كلايفرت 40 هدفاً بهدف وحيد، مقابل 37 لدينيس برغكامب و35 لرود فان نيستلروي و33 للأسطورة يوهان كرويف.

وقال كلايفرت للتليفزيون الهولندي عقب المباراة: "كان لابد لرقمي أن يتم كسره في نهاية المطاف ، أنا سعيد لأن روبن فعل ذلك ، فقد صمد رقمي لمدة 10 سنوات، وأنا فخور بأن ذلك تحقق وأني ضمن الجهاز الفني للفريق، وروبن مازال لديه العديد والعديد من المبارايت ليزيد الأهداف".

ومن جانبه، قال فان بيرسي: "لم أكن أتوقع إنني سأبدأ المباراة بسبب إصابة خفيفة في أصبع القدم، ولكن في صباح يوم المباراة شعرت بتحسن وقرر الجهاز الفني إشراكي لمدة ساعة، ولم أكن أعلم بأنها ستكون ليلة تاريخية بالنسبة لي".

الجدير بالذكر أن روبن فان بيرسي قد سجل هدفا واحداً فقط في الدوري الإنكليزي منذ انطلاقته قبل سبعة أسابيع، في المسابقة التي يحتل فيها الشياطين الحمر حالياً المركز السابع.