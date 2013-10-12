رونالدو يحصل على بطاقة صفراء مثيرة للجدل أمام إسرائيل

لشبونة - انتقد كريستيانو رونالدو اداء البرتغال في المباراة التي تعادلت فيها 1-1 امام إسرائيل والتزم الصمت إزاء المزاعم بانه تعمد الحصول على انذار ليضمن إمكانية مشاركته في الملحق الاوروبي لتصفيات كأس العالم لكرة القدم في الشهر المقبل.

وسيغيب مهاجم ريال مدريد عن آخر مباراة بالتصفيات على أرض البرتغال أمام لوكسمبورج المتواضعة يوم الثلاثاء بسبب الإيقاف عقب حصوله على انذار بسبب احتجاجه على الحكم في الدقائق الأخيرة من مباراة اسرائيل.

كما أوقف بيبي زميل رونالدو في ريال مدريد لمباراة واحدة حيث لا يوجد ما يسعى الفريق للقيام به بعدما ضمنت روسيا والبرتغال إنهاء منافسات المجموعة السادسة في المركزين الاول والثاني.

وستتوجه روسيا التي تتفوق بفارق ثلاث نقاط على البرتغال في الصدارة للقاء اذربيجان صاحبة المركز الرابع.

وقال رونالدو للصحفيين "لا يمكنني الحديث عن الانذارات. الفيفا يكون في غاية الحرص عند التعامل مع هذه المواقف."

وأضاف "الملحق الاوروبي هو الأكثر أهمية ولا اريد أن أغيب عنه. سأكون حاضراً في هاتين المباراتين."

وقال رونالدو إن البرتغال وجدت صعوبة لاختراق الحائط الدفاعي الإسرائيلي.

وأضاف "يجب أن نتحسن على عدة أصعدة. كانت إسرائيل تقف بحافلتين خلف الكرة وعندما يكون الوضع كذلك فمن الصعب عليك أن تسجل."