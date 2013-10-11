صور مسربة من مباراة غانا الودية استعداداً للقاء مصر

أكرا - حضرت الجماهير الغانية واحاطت بملعب استاد بابا يار مما دفع الأمن إلى السماح لها بالدخول بعد تأخر انطلاق المباراة حوالي 45 دقيقة، رغم كل التأكيدات التي وردت من اتحاد الكرة الغاني بإقامة المباراة بدون جمهور.
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الأمن الغاني يضطر لفتح أبواب استاد بابا يارا أمام الجماهير الغانية لمتابعة مباراة المنتخب الغاني الودية أمام فريق أسكاوا ديبورتيفو الغاني أحد فرق الدرجة الثانية.
أكرا - حضرت الجماهير الغانية واحاطت بملعب استاد بابا يار مما دفع الأمن إلى السماح لها بالدخول بعد تأخر انطلاق المباراة حوالي 45 دقيقة، رغم كل التأكيدات التي وردت من اتحاد الكرة الغاني بإقامة المباراة بدون جمهور.