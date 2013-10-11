صور مسربة من مباراة غانا الودية استعداداً للقاء مصر

أكرا - حضرت الجماهير الغانية واحاطت بملعب استاد بابا يار مما دفع الأمن إلى السماح لها بالدخول بعد تأخر انطلاق المباراة حوالي 45 دقيقة، رغم كل التأكيدات التي وردت من اتحاد الكرة الغاني بإقامة المباراة بدون جمهور.