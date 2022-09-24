فليك: خسارة منتخب ألمانيا أمام المجر دعوة للاستيقاظ قبل كأس العالم

قال هانز فليك مدرب ألمانيا إن هزيمة منتخب بلاده المفاجئة على أرضها 0/1 أمام المجر في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، الليلة الماضية، كانت بمثابة دعوة للاستيقاظ في الوقت المناسب لأبطال العالم 4 مرات قبل كأس العالم التي تبدأ في قطر بعد شهرين.

وسجل آدم سالاي هدفًا رائعًا بكعب قدمه، لتتكبد ألمانيا أول هزيمة لها منذ تولى فليك المسؤولية العام الماضي.

ولم يعد بإمكان ألمانيا إنهاء مباريات المجموعة الثالثة بالدرجة الأولى في الصدارة، حيث تحتل المركز الثالث خلف المجر وإيطاليا قبل مباراة واحدة متبقية.

والأهم من ذلك، بالنسبة للمدرب، كانت الهزيمة بمثابة تذكير بأن لاعبيه ما زالوا بحاجة إلى التحسن في الشهرين المقبلين قبل انطلاق كأس العالم في قطر.

وقال فليك: ”الفريق تلقى للتو جرس إنذار، ومن الأفضل أن تشعر بالإحباط عندما تخسر، اليوم، ولا تتصدر مجموعتك في دوري الأمم.. من الأفضل أن يحدث ذلك الآن بدلًا من حدوثه في كأس العالم“.

وأضاف ”إنه أيضًا دافع شخصي للجميع لتقديم كل شيء (ضد إنجلترا)، يوم الإثنين المقبل، والعمل في الأسابيع الستة المقبلة لإضافة هذه النقاط المئوية القليلة التي نحتاج إلى إضافتها، لقد فتحت الهزيمة أعيننا“.

وتابع المدرب الألماني: ”الشوط الأول كان سيئًا للغاية، لم نكن نشيطين ودون أي ثقة، الشوط الثاني كان جيدًا لكن سنحت لنا فرص قليلة للغاية للتسجيل“.

بالكاد أطلق الفريق الألماني تسديدة واحدة على المرمى في الشوط الأول، لكنه تحسن بعد الاستراحة دون أن يستغل العديد من الفرص لهز الشباك.

وستلتقي ألمانيا مع إنجلترا متذيلة الترتيب، التي هبطت بالفعل للدرجة الثانية بعد خسارتها 0/1 خارج أرضها أمام إيطاليا، في استاد ويمبلي، يوم الإثنين المقبل.

وتخوض ألمانيا، التي تسعى جاهدة إلى تعويض خروجها من الدور الأول في كأس العالم 2018، مباريات كأس العالم في قطر ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب: إسبانيا، وكوستاريكا، واليابان.

وتبدأ ألمانيا مشوارها في كأس العالم ضد اليابان، في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.