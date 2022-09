كرواتيا ضد الدنمارك.. هولندا مع بولندا.. بلجيكا أمام ويلز.. كل ما تريد معرفته عن مباريات دوري الأمم الأوروبية

تقام مساء اليوم الخميس، عدد من مباريات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري الأمم الأوروبية.

وتشهد المجموعة الأولى بالتصنيف الأول مواجهة قوية بين كرواتيا والدنمارك ترسم ملامح التأهل عن هذه المجموعة كما يلعب منتخب فرنسا ضد النمسا.

⚽️ Thursday's key storyline will be _______ #NationsLeague pic.twitter.com/GaTvwLaWqe

ويلعب في المجموعة الرابعة بالتصنيف الأول منتخب هولندا ضد مضيفه بولندا، كما يلعب منتخب بلجيكا ضد ويلز.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباريات اليوم الخميس في التصنيف الأول لدوري الأمم الأوروبية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة كرواتيا ضد الدنمارك الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب (ستاديون بولود) في كرواتيا.

وتقام مباراة بولندا ضد هولندا في التوقيت نفسه على الملعب الوطني في العاصمة البولندية وارسو.

وتقام مباراة بلجيكا ضد ويلز في التوقيت نفسه أيضا على ملعب (الملك بودوان).

ولم تعلن أي قناة عربية عن إذاعة مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

كرواتيا ضد الدنمارك

يدور صراع مثير بين منتخبي كرواتيا والدنمارك في المجموعة الأولى على صدارة الترتيب والتأهل إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويحتل منتخب الدنمارك صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات وخسارة واحدة، وسجل المنتخب الدنماركي 6 أهداف وتلقى 3 أهداف.

ويحتل منتخب كرواتيا المركز الثاني برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وخسارة، وسجل المنتخب الكرواتي 3 أهداف وتلقى 4 أهداف.

ويحتل منتخب النمسا المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ثم منتخب فرنسا برصيد نقطتين وخرج من سباق التأهل لدور الأربعة.

Luka Modrić or Kevin De Bruyne: pick your playmaker 🎯 #EURO2024 pic.twitter.com/JQk6b5JiU0

وتقابل المنتخبان من قبل في 6 مناسبات، وفاز المنتخب الكرواتي بنتيجة 3/0 في مرحلة المجموعات ببطولة أمم أوروبا 1996، ثم تعادلا بنتيجة 1/1 وفاز منتخب الدنمارك بنتيجة 3/1 في تصفيات كأس العالم 1998.

وفاز منتخب كرواتيا وديا بنتيجة 2/1 العام 2004، ثم تقابلا في ثمن نهائي كأس العالم 2018 وتعادلا بنتيجة 1/1 وفاز المنتخب الكرواتي بركلات الترجيح بنتيجة 3/2 ثم فاز منتخب كرواتيا على حساب مضيفه الدنمارك بنتيجة 1/0 بدوري الأمم الأوروبية في الموسم الحالي.

وقال المدرب زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن المنتخب الدنماركي خلال السنوات القليلة الماضية كان أحد أفضل المنتخبات في أوروبا.

وأضاف: ”المنتخب الدنماركي الآن في صدارة الترتيب، وهدفنا أن نحقق الفوز في لقاء الدنمارك لحسم الصدارة على حسابه“.

ويعتمد منتخب كرواتيا على تشكيلة تضم حارس المرمى دومينيك ليفاكوفيتش، وأمامه الرباعي جوشكو جفارديول ودوماجوي فيدا وجوزيف يورانوفيتش وبرونو سوسا في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط مارسيلو بروزفيتش وبجواره ماتيو كوفاسيتش ولوكا مودريتش، وفي الهجوم إيفان بيريسيتش وأندريه كراماريتش وماريو باشالاتيش.

وقال كاسبر هجولماند، المدير الفني لمنتخب الدنمارك، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إنه يكن كل احترام وتقدير للمنتخب الكرواتي موضحاً أن المواجهة تجمع بين فريقين لديهما الطموح للتأهل وستكون صعبة للغاية.

22 September: 🇭🇷🆚🇩🇰, 🇫🇷🆚🇦🇹

25 September: 🇩🇰🆚🇫🇷, 🇦🇹🆚🇭🇷

🇩🇰 will qualify for the finals if they win.

🇭🇷 will be out of finals contention if they lose.

🇦🇹 will remain in finals contention if they win and Denmark lose.

🇫🇷 will be relegated if they lose. #NationsLeague pic.twitter.com/jF3Yicdd56

— UEFA Nations League (@EURO2024) September 16, 2022