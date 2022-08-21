الاعتداء على حكم في الإكوادور بسبب ركلة جزاء في مباراة مجنونة (فيديو)

تعرض أليكس كاغاس، حكم مباراة ماكارا وأوكاس في الدوري بالإكوادور، للاعتداء من قبل أعضاء الجهاز الفني لفريق ماكارا بعد منحه ركلة جزاء لصالح أوكاس بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد.

وبدا من مقطع فيديو مصور انتشر للواقعة بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الحكم أشهر العديد من البطاقات الحمراء للاعبي ماكارا وأعضاء بالجهاز الفني قبل أن يتلقى لكمة قوية ومفاجئة أطاحت به أرضا من مدرب حراس مرمى ماكارا.

وتعرض الحكم للضرب من هيكتور تشيريبوجا، مدرب حراس مرمى ماكارا، بعد احتسابه ركلة الجزاء لصالح أوكاس لارتكاب خطأ ترك شكوكًا حتى حول صور الواقعة على الرغم من تكرار إعادة اللعبة عبر القناة التي بثت المباراة في شاشات التلفزيون، إلا الحكم أكد الخطأ واحتسب الركلة عقب الرجوع لتقنية الفيديو (VAR).

⚽️ El árbitro Alex Cajas fue agredido este sábado por integrantes del cuerpo técnico del Macará, porque el juez pitó un penalti a favor del Aucas 🤦🏻‍♂️ Fuera los violentos de nuestras vidas.pic.twitter.com/HOK9Y71ydn — Juanjo Toledo (@Juanjo_Toledo) August 21, 2022

وبعد بضع دقائق من التوقف، استؤنفت المباراة، وحصل لويس كانغا على ركلة الجزاء في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ولكن في الإجراء التالي كان هناك خطأ ركلة جزاء جديد في منطقة جزاء أوكاس، وأصدر كاغاس قرارا باحتساب ركلة الجزاء نفذها الأوروغواياني فاكوندو رودريغيز في الدقيقة الـ13 من الوقت المحتسب بدل الضائع لتنتهي المباراة بالتعادل بهدل لكل فريق.

واحتسب الحكم المعتدى عليه ثلاث دقائق أخرى كوقت محتسب بدل ضائع لكن المباراة انتهت بالتعادل وسط شكاوى من لاعبي الفريقين.

MOMENTO DE LOCURA TOTAL EN EL FÚTBOL DE ECUADOR!!! 🇪🇨⚽ vía: @tom01kpic.twitter.com/Sn7B7J8crM — Fodboldworld (@fodboldword) August 21, 2022

وظل أوكاس في المركز الأول في الترتيب برصيد 15 نقطة من سبع مباريات وحل ماكارا في المركز الأخير بثلاث نقاط.

وتعتبر حوادث الاعتداء على الحكام في أمريكا الجنوبية منتشرة، حيث تعرضت حكمة أرجنتينية للاعتداء في أثناء إدارتها مباراة في الدرجة الثالثة للدرجة التي دفعت الشرطة للقبض على اللاعب الذي اعتدى عليها بعد دخولها للمستشفى إثر الاعتداء.

وألقي القبض على لاعب أرجنتيني بعد اعتدائه على حكمة ما تسبب في دخولها المستشفى إثر إشهارها بطاقة حمراء في مباراة بدوري الدرجة الثالثة.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية مطلع الشهر الحالي، إن كريستيان تيرون ظهر أمام الكاميرات وهو يركض نحو الحكمة دلما كورتادي ويمنحها لكمة على رأسها من الخلف في أثناء تسجيل البطاقة الحمراء لتسقط على الأرض على الفور.

ووقفت الحكمة المصدومة على قدميها بعد لحظات عندما دفعتها إحدى مساعداتها بعيدًا قبل أن تندفع الشرطة إلى أرض الملعب لاعتقاله بعد صراع، بينما تم نقلت الحكمة إلى المستشفى بعد إيقاف المباراة لكنها غادرت المستشفى بعد الخضوع للفحص والتأكد من سلامتها.