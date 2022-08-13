ثنائية نيمار تقود باريس سان جيرمان لسحق مونبلييه في الدوري الفرنسي

أحرز نيمار هدفين ليقود باريس سان جيرمان للفوز 5-2 على ضيفه مونبلييه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت، فيما اكتفى موناكو بعشرة لاعبين بالتعادل 1-1 مع ستاد رين.

وهز كيليان مبابي والوافد الجديد ريناتو سانشيز الشباك أيضا لباريس سان جيرمان الذي افتتح التسجيل بفضل هدف فالاي ساكو بالخطأ في مرماه، ليحقق حامل اللقب انتصاره الثاني في مباراتين.

وأنقذ يوناس أوملين ركلة جزاء من مبابي، احتسبها الحكم بعد لمسة يد على جوردان فري في منتصف الشوط الأول، لكن ذلك لم يكن سوى تأجيل لمصير المباراة.

وحاول ساكو إبعاد تمريرة مبابي العرضية غير أن الكرة استقرت في شباك فريقه، قبل أن يتسبب في ركلة جزاء أخرى بداعي لمسة يد.

وتقدم نيمار ليضع الكرة في المرمى بثبات، ويتقدم باريس سان جيرمان 2-صفر في الشوط الأول.

وحسم نيمار المباراة مبكرا في الشوط الثاني عندما تابع كرة داخل الشباك.

وقلص وهبي الخزري الفارق لمونبلييه قبل مرور ساعة من اللعب، لكن بعد ذلك بعشر دقائق هز مبابي الشباك.

وحُرم نيمار من إكمال الثلاثية بعد إلغاء الحكم هدفه الثالث للتسلل، وبعد ذلك بقليل وضع سانشيز، القادم من ليل، الكرة في المرمى.

وأضاف إنزو تشاتو الهدف الثاني لمونبلييه من اللعبة الأخيرة في المباراة.

وفي وقت سابق، عوض موناكو تأخره ليتعادل مع ضيفه رين في مباراة أهدر فيها ركلة جزاء وأكملها بعشرة لاعبين.

وطُرد يوسف فوفانا في أول ربع ساعة بعد دهس قدم مارتن ترييه لاعب رين.

وحصل موناكو على ركلة جزاء انبرى لها أكسل ديساسي وأنقذها الحارس ستيف مانداندا.

وافتتح جايتان لابورد التسجيل لرين في بداية الشوط الثاني، لكن الحارس دوجان ألمدار، الذي شارك بدلا من مانداندا بعد الاستراحة، ارتكب خطأ كارثيا ليدرك بريل إمبولو التعادل محرزا هدفه الأول مع موناكو.