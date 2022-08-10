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رياضة

صحف رياضية: "التحدي الكبير لريال مدريد".. و"توتر بين برشلونة ودي يونغ"
تاريخ النشر: 10 أغسطس 2022 6:58 GMT
تاريخ التحديث: 10 أغسطس 2022 7:15 GMT

صحف رياضية: "التحدي الكبير لريال مدريد".. و"توتر بين برشلونة ودي يونغ"

شكل لقاء كأس السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وفرانكفورت، وتطورات مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد، وأخبار تسجيل برشلونة لاعبيه الجدد،

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المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

شكل لقاء كأس السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وفرانكفورت، وتطورات مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد، وأخبار تسجيل برشلونة لاعبيه الجدد، والصراع مع الهولندي فرينكي دي يونغ وتفعيل الرافعة الاقتصادية الرابعة، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف برغبة نجمة التنس الأمريكية سيرينا وليامز اعتزال الملاعب، وإقصاء موناكو أمام إيندهوفن من دوري أبطال أوروبا، واستقبال حافل للتشيلي ألكسيس سانشيز.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء كأس السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وفرانكفورت، وكتبت ”مضيء“، و“ملك أوروبا يبحث عن اللقب الأول من 6 ألقاب يستهدفها هذا الموسم“.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة، وكتبت ”برشلونة يفعل الرافعة الاقتصادية الرابعة“.

كما اهتمت بلقاء منتخبي إسبانيا والبرازيل في كأس العالم تحت 20 عاما للسيدات.

واهتمت بالتعليمات الجديدة لحكام الدوري الإسباني، وكتبت ”تعليمات جديدة للحكام: المزيد من التخفيض، القليل من ضربات الجزاء“.

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سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وعملية تسجيل اللاعبين الجدد، وكتبت ”عملية تسجيل اللاعبين“، و“توتر كبير بين برشلونة وفرينكي دي يونغ“، و“نيكو يرحل معارا لفالنسيا“، و“جوردي كرويف يجدد لسنة أخرى“.

الصحيفة اهتمت بكأس السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وفرانكفورت، وكتبت ”أوروبا تبحث عن فائز بالسوبر الأوروبي“.

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موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وموقف الهولندي فرينكي دي يونغ من قضية عقده وتخفض راتبه، وكتبت ”دي يونغ يصر على موقفه بحزم“.

الصحيفة اهتمت بلقاء كأس السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وفرانكفورت، وكتبت ”التحدي الكبير لريال مدريد“.

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آس

ركزت الصحيفة على لقاء كأس السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وفرانكفورت، وكتبت ”المرشح السوبر“.

كما تحدثت الصحيفة عن برشلونة ومدافعه جيرارد بيكيه، وكتبت ”بيكيه يضحي“.

الصحيفة اهتمت بإعلان الأمريكية سيرينا وليامز رغبتها باعتزال التنس، وكتبت ”وليامز تعلن الوداع بعد بطولة أمريكا المفتوحة“.

كما اهتمت بإنهاء فالنسيا صفقة لاعب برشلونة نيكو معارا، وكتبت ”فالنسيا يحسم إعارة نيكو“.

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الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على أزمة كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد، وكتبت ”كل هذا خطأ“، و“اللاعبون سئموا من سيرك كريستيانو رونالدو“.

كما اهتمت الصحيفة بقرار نجمة التنس الأمريكية سيرينا وليامز الاعتزال، وكتبت ”وليامز الأمل الأخير“.

كما اهتمت بإمكانية عودة أوباميانغ لآرسنال، وكتبت ”أرتيتا: ملف طلاق أوباميانغ“.

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الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تلميح الأمريكية سيرينا وليامز نجمة التنس العالمي للاعتزال، وكتبت ”الملكة سيرينا“.

الصحيفة اهتمت بإقصاء موناكو من الدور الثالث المؤهل لدوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وكتبت ”موناكو دُمر“.

كما اهتمت باستقبال جماهير أولمبيك مارسيليا للنجم التشيلي ألكسيس سانشيز، وكتبت ”سانشيز استقبِل كملك“.

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