صحف رياضية: "طموح فينيسيوس جونيور".. "روما مخيف".. و"ليفاندوفسكي يقود مهرجان برشلونة"

شكل فوز مانشستر سيتي على وست هام يونايتد بتألق النرويجي إيرلينغ هالاند، وهزيمة مانشستر يونايتد أمام برايتون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتتويج برشلونة بكأس خوان غامبر بعد الفوز 6-0 على بوماس بونام المكسيكي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بلقاءات الدوري الفرنسي، وطموح فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد، ولقاء السوبر الأوروبي أمام فرانكفورت، وفوز أتلتيكو مدريد على يوفنتوس 4-0 في لقاء ودي، وأخبار سوق الانتقالات، والجدل بشأن الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز أتلتيكو مدريد على يوفنتوس 4-0 في لقاء ودي، وكتبت: ”أتلتيكو مدريد يعطي ضربة ليوفنتوس،“ وأيضا فوز برشلونة بكأس خوان غامبر على حساب بوماس المكسيكي 6-0.

الصحيفة اهتمت بريال مدريد الذي يستعد لمواجهة فرانكفورت في لقاء السوبر الأوروبي، وكتبت: ”نادي الأربع كؤوس سوبر أوروبي“.

كما اهتمت بانتقال إيسكو لإشبيلية، وكتبت: ”السحر من أجل إشبيلية“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تتويج برشلونة بكأس خوان غامبر بالفوز 6-0 على بوماس بونام المكسيكي، وأخبار الفريق، وكتبت: ”مذهل“، و“تشافي لجماهير الكامب نو: نعمل بجد“، و“برشلونة يعلن رسميا رحيل الحارس نيتو“، و“مصير نيكو وبيانتيش مرهون ببرناردو سيلفا“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تتويج برشلونة بكأس خوان غامبر بعد الفوز على بوماس يونام المكسيكي 6-0، وكتبت: ”6-0: مهرجان“.

الصحيفة اهتمت بأخبار برشلونة، وكتبت: ”لابورتا: نرغب في أن يبقى فرينكي دي يونغ“.

كما اهتمت بفوز مانشستر سيتي على وست هام 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”هالاند يبدأ كبيرا بهدفين“، وفوز أتلتيكو مدريد على يوفنتوس 4-0 في لقاء ودي، وكتبت: ”موراتا يدوس على فريقه السابق بهاتريك“.

آس

ركزت الصحيفة على تصريحات البرازيلي فينيسيوس جونيور ورغبته في الفوز بعدد كبير من الألقاب برفقة ريال مدريد، وكتبت: ”طموح فينيسيوس“.

الصحيفة تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على يوفنتوس 4-0 في لقاء ودي، وكتبت: ”موراتا يخرج“.

الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة على بوماس المكسيكي 6-0 في كأس خوان غامبر، وكتبت: ”ليفاندوفسكي يقود مهرجان برشلونة“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على هزيمة مانشستر يونايتد أمام برايتون 2-1 في بداية مشوار المدرب إيريك تين هاغ في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”جحيم العمل“، و“تين هاغ يعترف بأن لديه عمل جحيم بين يديه بعدما سقط مانشستر يونايتد في الافتتاح“.

كما اهتمت الصحيفة بفوز مانشستر سيتي على وست هام يونايتد بثنائية للنرويجي إيرلينغ هالاند، وكتبت: ”هالاند للعمل“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز أولمبيك مارسيليا على ستاد ريمس 4-1 في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”احتفال من البداية“.

كما تحدثت عن فوز ليل على أوكسير 4-1 ولانس على ستاد بريست 3-2، وكتبت: ”شمس ساطعة تماما في الشمال“، وعن هزيمة رين أمام لوريان 1-0، كتبت: ”لوريان ينصب فخ لرين“.

الصحيفة اهتمت بنجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، وكتبت: ”ديوكوفيتش مرة أخرى يثير الجدل“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على رغبة باريس سان جيرمان التعاقد مع سكرينيار، مدافع إنتر ميلان، وكتبت: ”باريس سان جيرمان مرة أخرى يهاجم“، ”سكرينيار: إنتر، ماذا ستفعل؟“.

الصحيفة اهتمت بمهاجم ميلان البرتغالي لياو، وكتبت: ”لياو: ميلان في المركز الأول تعال واحصل عليّ“.

كما اهتمت بأخبار سوق انتقالات يوفنتوس، وفوز روما وديا على شاختار دونيتسك.

كورييري ديللو سبورت

تحدثت الصحيفة عن فريق روما ومواجهته الودية ضد شاختار، وعنونت: ”روما مخيف“، قدم الجيلوروسي عرضًا أمام 65000 متفرج.. 5-0 ضد شاختار.

وعن فوز أتلتيكو مدريد على يوفنتوس 4-0 في لقاء ودي، عنونت: ”هاتريك موراتا يذهل يوفنتوس بنتيجة 0-4“.