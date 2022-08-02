لماذا منع أياكس جماهيره من طلب قمصان اللاعبين؟

ذكرت وسائل إعلام هولندية يوم الثلاثاء، أن أياكس أمستردام منع المشجعين من إحضار لافتات إلى ملعب يوهان كرويف يطلبون فيها من اللاعبين الحصول على قمصانهم بعد المباريات.

Ajax ban 'beggy' signs asking for players' shirts at games [Reuters] pic.twitter.com/9iTmCmv1lh — Project Football (@ProjectFootball) August 2, 2022

وأبلغ النادي رابطة مشجعي أياكس أنهم لاحظوا زيادة عدد هذه اللافتات في المباريات، ومعظمها من أطفال.

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​https://twitter.com/SoccerAM/status/1554407218019188736​

وقال النادي الهولندي، إنه لم يعد من الممكن للاعبين تلبية جميع الطلبات، وعندما يمر اللاعبون دون تسليم قميصهم غالبا ما يتعرضون لانتقادات ووصفهم بالمتكبرين.

وأضاف أياكس أن استخدام الورق المقوى يشكل أيضا خطرا على نشوب حرائق. وصودرت بالفعل عدة لافتات يوم السبت، عندما استضاف الملعب مباراة كأس السوبر المحلية بين أياكس وأيندهوفن.