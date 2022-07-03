صحف رياضية: "كريم بنزيما.. التجديد أولوية".. و"تشيلسي يستهدف سترلينغ وكريستيانو رونالدو"

شكل طلب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الرحيل عن مانشستر يونايتد، وصفقات برشلونة المؤكدة واقتراب التجديد لعثمان ديمبلي، والثمن الأقصى مقابل التعاقد مع روبيرت ليفاندوفسكي، وأولوية التجديد لكريم بنزيما في ريال مدريد، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بتصريحات لوكا مودريتش عن كيليان مبابي، ونتائج بطولة ويمبلدون للتنس، وانطلاق الإسباني كارلوس سانز من المركز الأول في جائزة بريطانيا للفورمولا وان، وطواف فرنسا للدراجات الهوائية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على انطلاقة الإسباني كارلوس سانز من المركز الأول في جائزة بريطانيا للفورمولا وان، وكتبت: ”الأول“.

الصحيفة تحدثت عن بطولة ويمبلدون للتنس وتأهل الإسباني رافائيل نادال والإسبانية باولا بادوسا لدور الـ16، وكتبت: ”استمرار الأداء الرائع في العشب“.

الصحيفة اهتمت بتصريحات لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، عن كيليان مبابي، وكتبت: ”مودريتش لا يستبعد مبابي“.

كما اهتمت بطلب كريستيانو رونالدو الرحيل عن مانشستر يونايتد، وكتبت: ”رونالدو يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تطورات المفاوضات بين برشلونة وعثمان ديمبلي لتجديد عقده وكتبت: ”برشلونة – ديمبلي: اتفاق في الأفق“.

كما تحدثت عن تأكيد خوان لابورتا صفقتي كيسي وكريستينسن، وكتبت: ”لابورتا يعلن التعاقد مع كيسي وكريستينسن“.

الصحيفة اهتمت ببطولة ويمبلدون للتنس، وكتبت: ”نادال وبادوسا في دور ثمن النهائي“.

كما اهتمت بانطلاق الإسباني كارلوس سانز من المركز الأول في جائزة بريطانيا للفورمولا وان.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وتأكيد خوان لابورتا التعاقد مع كيسي وكريستينسن، وكتبت: ”كيسي وكريستينسن تم تأكيد التعاقد“، و“برشلونة وديمبلي في عجلة لتجديد العقد“.

الصحيفة تحدثت عن انطلاق الإسباني كارلوس سانز من المركز الأول في جائزة بريطانيا للفورمولا وان، وكتبت: ”سانز مركز انطلاق أول وهو الأول لإسبانيا في العقد الأخير“.

الصحيفة اهتمت برغبة كريستيانو رونالدو في الرحيل عن مانشستر يونايتد، وكتبت: ”رونالدو يرغب في أن يسمح له مانشستر يونايتد بالرحيل“.

كما اهتمت ببطولة ويمبلدون للتنس، وكتبت: ”نادال وبادوسا في دور ثمن النهائي“.

آس

ركزت الصحيفة على الفرنسي كريم بنزيما وقضية تجديد عقده من قبل ريال مدريد وكتبت: ”كريم بنزيما.. التجديد أولوية“.

كما تحدثت عن برشلونة، وكتبت: ”لابورتا يضع ثمنا أقصى للبولندي ليفاندوفسكي.. 40 مليون يورو“.

الصحيفة اهتمت بتأهل الإسباني رافائيل نادال لدور ثمن نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، وكتبت: ”نادال إنه إعصار“.

كما اهتمت بجائزة بريطانيا للفورمولا وان، وكتبت: ”سانز أول انطلاق من المركز الأول“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على طلب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الرحيل عن مانشستر يونايتد، ”كريستيانو رونالدو أخبر مانشستر يونايتد برغبته في الرحيل“.

كما اهتمت بالنجم المصري محمد صلاح الذي كان قريبا من الانتقال لتشيلسي في حال عدم تجديد عقده، وكتبت: ”محمد صلاح كان ذاهبا لتشيلسي“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تأهل الفرنسية أليز كورنيه لدور ثمن نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، وكتبت: ”مثيرة كورنيه“.

كما تحدثت عن مدرب أولمبيك مارسيليا القادم، وكتبت: ”تودور واعد“.

الصحيفة اهتمت بطواف فرنسا للدراجات الهوائية والمرحلة الثانية، وكتبت: ”فاوت فان أرت يحصل على جائزته أخيرا“.

كما اهتمت بانطلاق الإسباني كارلوس سانز من المركز الأول في جائزة بريطانيا للفورمولا وان.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على الصربي دوشان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس، وكتبت: ”فلاهوفيتش أفضل من هالاند“.

كما اهتمت بتشيلسي وسوق الانتقالات، وكتبت: ”تشيلسي يستهدف رحيم سترلينغ وكريستيانو رونالدو“.

الصحيفة اهتمت بأخبار سوق الانتقالات، وكتبت: ”بيلوتي إلى موناكو.. وبرايان باييه إلى تورينو“.

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار سوق انتقالات الأندية الإيطالية، وكتبت: ”حتى نابولي يريد باولو ديبالا“، و“زياش إلى ميلان: إنه جدي“، و“عودة مورينيو: يرغب في المزيد من روما“.

كما اهتمت بتعاقد إنتر ميلان مع الأرميني مختاريان.