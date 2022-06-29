صحف رياضية: هجوم كامل من أجل ليفاندوفسكي.. وشمس لوكاكو تسطع على أرض إنتر ميلان

شكل العرض الأخير لنادي برشلونة من أجل ضم روبرت ليفاندوفسكي، وفتح باريس سان جيرمان الباب لرحيل البرازيلي نيمار، وأخبار سوق الانتقالات في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بغضب بطل العالم للفورمولا وان البريطاني لويس هاميلتون من العنصرية، وبطولة ويمبلدون للتنس حيث تأهل نادال للدور المقبل، وتصريحات البرازيلي رودريغو، والملاكم المكسيكي سول ألفاريز، والنقل التلفزيوني لدوري أبطال أوروبا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حوارها مع الملاكم المكسيكي سول ألفاريز، وكتبت: ”ألفاريز: أنا أقاتل لأكون الأفضل في التاريخ“.

الصحيفة تحدثت عن العلاقة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وكتبت: ”التعاقد الذي يؤكد تمزق العلاقة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد“.

كما اهتمت ببطولة ويمبلدون للتنس وتأهل رافائيل نادال، وكتبت: ”نادال يقوم بردة فعل ويتأهل ضد سيروندولو“.

سبورت

ركزت الصحيفة على العرض الأخير لبرشلونة من أجل التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وكتبت: ”40 مليون يورو + متغيرات العرض النهائي من أجل ليفاندوفسكي“.

الصحيفة اهتمت بأخبار برشلونة، وكتبت: ”ممفيس ديباي للبيع مقابل 20 مليون يورو“، و“تشيلسي يضغط من أجل عثمان ديمبلي“، و“رافائيل ماركيز مدرب جديد في برشلونة“.

كما اهتمت ببطولة ويمبلدون للتنس، وكتبت: ”رافائيل نادال يعاني في بداية مشواره“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على برشلونة وصفقة التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وكتبت: ”هجوم كامل من أجل ليفاندوفسكي“.

الصحيفة تحدثت عن مستقبل البرازيلي نيمار، وكتبت: ”باريس سان جيرمان قال لنيمار إنه لن يعتمد عليه“.

الصحيفة اهتمت بتأهل الإسباني رافائيل نادال للدور القادم من بطولة ويمبلدون للتنس، وكتبت: ”نادال يعاني وبادوسا تدمر“.

آس

ركزت الصحيفة على حوارها مع البرازيلي رودريغو نجم ريال مدريد، وكتبت: ”رودريغو: فزنا باللعب والقلب“.

الصحيفة تحدثت عن أزمة برشلونة المالية، وكتبت: ”برشلونة كان قطارا بـ200 كلم في الساعة أمام جدار“.

الصحيفة اهتمت بتأهل الإسباني رافائيل نادال للدور القادم من بطولة ويمبلدون للتنس.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم في الفورمولا وان، وكتبت: ”لويس غاضب من العنصرية“.

كما اهتمت الصحيفة بسوق الانتقالات، وكتبت: ”غابرييل خيسوس أحمر.. ورافينيا إلى البلوز“.

الصحيفة اهتمت ببطولة ويمبلدون للتنس ومشاركة البريطانية إيما.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على مفاوضات النقل التلفزيوني لدوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”الجولة الثانية“.

كما تحدثت عن بطولة ويمبلدون للتنس، وكتبت: ”سيرينا وليامز تخرج من الدور الأول أمام هارموني تان“.

كما اهتمت بباريس سان جيرمان، وكتبت: ”فيتينيا على أبواب باريس سان جيرمان“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على تجديد عقد باولو مالديني مع ميلان، وكتبت: ”ميلان غدا يوقع العقد.. مالديني نحن هنا“.

الصحيفة اهتمت بسوق انتقالات الأندية الإيطالية وكتبت عن نجم روما زانيولو: ”مزاد علني من تشيلسي ومانشستر سيتي مع 120 مليون يورو.. يوفنتوس يحاول ضم زانيولو“، وعن إنتر ميلان، كتبت: ”شمس لوكاكو تسطع على أرض إنتر ميلان.. ولاوتارو مارتينيز يحب ذلك“.