صحف رياضية: برشلونة "هاتريك تعاقدات".. وساديو ماني يغير أحمر ليفربول بأحمر بايرن ميونخ

شكلت أخبار سوق الانتقالات، وأبرزها تقديم ساديو ماني لاعبا جديد لبايرن ميونخ، ومستقبل روبرت ليفاندوفسكي، ورغبة برشلونة في ضم 3 لاعبين، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بتصريحات ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، عن كيليان مبابي، وغضب جماهير ليفربول من معاملة السلطات الفرنسية خلال نهائي دوري أبطال أوروبا، وارتفاع قيمة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، وملعب مونتجويك الذي سيخوض فيه برشلونة مبارياته في أثناء تجديد ”كامب نو“.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حوارها مع ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، وكتبت ”ناصر الخليفي: ريال مدريد عرض على مبابي أكثر منا ماليا“.

كما تحدثت عن أتلتيكو مدريد، وكتبت ”اتفاق كامل من أجل فيتسيل“.

الصحيفة اهتمت بمستقبل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وكتبت ”ليفاندوفسكي يعيد تأكيد موقفه“.

سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في بايرن ميونخ، وكتبت ”ليفاندوفسكي يرغب في التفاوض“.

كما تحدثت عن الملعب الذي سينتقل إليه برشلونة خلال تجديد ملعب كامب نو، وكتبت ”اللعب في مونجويك يكلف 20 مليون يورو“.

الصحيفة اهتمت بأبطال برشلونة لكرة اليد المتوجين بدوري أبطال أوروبا، وفوز برشلونة في أول لقاء بنهائي الدوري الإسباني لكرة الصالات.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على اهتمام برشلونة بـ3 تعاقدات، ليفاندوفسكي وكوندي وبرناردو سيلفا، وكتبت ”هاتريك تعاقدات“.

كما تحدثت عن الملعب الذي سينتقل إليه برشلونة في أثناء إصلاح ”كامب نو“، وكتبت ”مونتجويك يرحب ببرشلونة في موسم 2023-2024“.

الصحيفة اهتمت بالسنغالي ساديو ماني المنتقل لبايرن ميونخ، وكتبت ”ساديو ماني يغير أحمر ليفربول بأحمر بايرن ميونخ“.

آس

ركزت الصحيفة على الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، لاعب ريال مدريد، وارتفاع قيمته في السوق وكتبت ”الرقم 1“.

كما تحدثت الصحيفة عن سوق انتقالات أتلتيكو مدريد، وكتبت ”فيتسيل يوافق على عرض أتلتيكو مدريد“.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة والملعب الذي سيلعب فيه في أثناء إغلاق كامب نو، وكتبت ”برشلونة يصعد إلى مونتجويك“.

كما اهتمت ببطولة ويمبلدون للتنس، وكتبت ”نادال وديوكوفيتش لن يتواجها سوى في النهائي“.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على غضب جماهير ليفربول من تعامل السلطات الفرنسية خلال نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت ”تمت معاملتنا كحيوانات“.

الصحيفة تحدثت عن منتخب إنجلترا، وكتبت ”الاتحاد الإنجليزي يدعم استمرار ساوثغيت حتى كأس العالم في قطر“.

الصحيفة اهتمت بآرسنال وسوق الانتقالات، وكتبت ”آرسنال ينهي صفقة فييرا مقابل 34 مليون جنيه إسترليني.. وغابرييل خيسوس الصفقة المقبلة“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على بطولة العالم للسباحة ونتائج السباحين الفرنسيين، وكتبت ”فراشة من فضة“.

كما اهتمت بتطورات انتقال ملكية أولمبيك ليون لملاك أمريكيين.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على اتفاق إنتر ميلان وتشيلسي على صفقة إعارة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، وكتبت ”لوكاكو عاد.. إنتر ميلان افتقدك“.

كما اهتمت الصحيفة بسوق انتقالات الأندية الإيطالية يوفنتوس وميلان، وكتبت ”3 من أجل يوفنتوس“، و“ميلان.. تراوري الخطة ب“.

الصحيفة اهتمت بعطلة الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكتبت ”في إيبيزا برفقة ميسي“.