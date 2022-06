ناصر الخليفي: هدفي أن يضم باريس سان جيرمان لاعبين باريسيين فقط في السنوات القليلة المقبلة

تحدث ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، في حوار مطول مع صحيفة ”لو باريزيان“ عن العديد من الأمور تخص نادي في الفترة الماضية، كان أبرزها تجديد تعاقده مع كيليان مبابي، وحقيقة مفاوضاته مع زين الدين زيدان، لقيادة الفريق.

وقال الخليفي: ”رفضت 180 مليون يورو من ريال مدريد، الصيف الماضي، لأنني كنت أعرف أن كيليان يريد البقاء في باريس سان جيرمان“.

وأضاف: ”أعرفه جيدًا، وأعرف ما يريده هو وعائلته، وهم لا يتحركون من أجل المال، لقد اختار اللعب هنا لمدينته وناديه وبلده و المشروع الرياضي، هو يفكر فقط في اللعب والفوز، ومعجب بالتعليم الذي تلقاه، وكان هناك الكثير من الكلام هذا العام، لكن الحديث عن الأموال جاء فقط خلال الأسابيع القليلة الماضية“.

وبسؤاله عن أن ما يتردد بأن رأي مبابي سيكون هو الأبرز في مشروع النادي الجديد، أجاب الخليفي بشكل حاسم: ”عليك أن تتوقف عن الكذب، سأكون واضحًا جدًا، الرئيس هو أنا وأنا من يقرر، إضافة إلى ذلك لم يُسأل كيليان أبدًا عن أي لاعب أو مدرب، أعدك بهذا“.

Zinedine Zidane will NOT be new PSG manager, confirmed. Al-Khelaifi now announces: “We have decided for an other option as new manager – the best option for our tactical idea”, tells Le Parisien. 🚨🇫🇷 #PSG

The new manager will be Christophe Galtier, work in progress. pic.twitter.com/CHYeylR24Q

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2022