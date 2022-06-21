ناصر الخليفي: هدفي أن يضم باريس سان جيرمان لاعبين باريسيين فقط في السنوات القليلة المقبلة

تحدث ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، في حوار مطول مع صحيفة ”لو باريزيان“ عن العديد من الأمور تخص نادي في الفترة الماضية، كان أبرزها تجديد تعاقده مع كيليان مبابي، وحقيقة مفاوضاته مع زين الدين زيدان، لقيادة الفريق.

وقال الخليفي: ”رفضت 180 مليون يورو من ريال مدريد، الصيف الماضي، لأنني كنت أعرف أن كيليان يريد البقاء في باريس سان جيرمان“.

وأضاف: ”أعرفه جيدًا، وأعرف ما يريده هو وعائلته، وهم لا يتحركون من أجل المال، لقد اختار اللعب هنا لمدينته وناديه وبلده و المشروع الرياضي، هو يفكر فقط في اللعب والفوز، ومعجب بالتعليم الذي تلقاه، وكان هناك الكثير من الكلام هذا العام، لكن الحديث عن الأموال جاء فقط خلال الأسابيع القليلة الماضية“.

وبسؤاله عن أن ما يتردد بأن رأي مبابي سيكون هو الأبرز في مشروع النادي الجديد، أجاب الخليفي بشكل حاسم: ”عليك أن تتوقف عن الكذب، سأكون واضحًا جدًا، الرئيس هو أنا وأنا من يقرر، إضافة إلى ذلك لم يُسأل كيليان أبدًا عن أي لاعب أو مدرب، أعدك بهذا“.

Zinedine Zidane will NOT be new PSG manager, confirmed. Al-Khelaifi now announces: “We have decided for an other option as new manager – the best option for our tactical idea”, tells Le Parisien. 🚨🇫🇷 #PSG The new manager will be Christophe Galtier, work in progress. pic.twitter.com/CHYeylR24Q — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2022

وكان ريال مدريد قريبًا من ضم مبابي هذا الصيف في صفقة انتقال حر، بعد مفاوضات مباشرة مع المهاجم الفرنسي الشاب، ثم قرر النجم الفرنسي التوقيع لباريس سان جيرمان وتجديد عقده حتى يونيو 2025، بشكل مفاجئ بعد أنباء الاقتراب من ريال مدريد.

وعن مشروع الفريق، شدد: ”موقفنا واضح، اللاعبين الذين ليسوا جزءًا من المشروع سيضطرون إلى المغادرة، لقد استغل بعضهم الوضع والآن انتهى الأمر“.

وأردف: ”يجب أن يكون هناك انضباط داخل وخارج الملعب، من يريد أن يبقى ولا يريد القتال فإنه سيبقى جانبًا، وعلينا إنشاء فريق حقيقي، وإيجاد روح جماعية حقيقية، وستكون هذه مهمة المدرب الجديد، ونريد لاعبين فخورين بتمثيل باريس سان جيرمان ومستعدين للقتال كل يوم“.

زيدان

وبسؤاله عن سر رفض زين الدين زيدان تولي تدريب سان جيرمان، شدد الخليفي: ”أحب زيدان، لقد كان لاعبًا رائعًا، وبمستوى مذهل، ومدرب استثنائي أيضًا مع دوري أبطال أوروبا لثلاث مرات متتالية، لكنني سأخبرك شيئًا واحدًا، لم نتحدث معه أبدًا، لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر، وعندما أقول نحن أعني فريق باريس سان جيرمان، أنا الرئيس ولم أتحدث مع زيدان نهائيًا“.

وأردف: ”زيدان لن يأتي إلى باريس، ولم أتناقش معه قط، اخترنا خيارًا آخر“.

واستطرد: ”سننشئ لجنة استشارية، وسيكون مجلسًا مكونًا من 5 أو 7 أشخاص رفيعي المستوى، عاشقين لباريس سان جيرمان، ولديهم أفكار ومستعدون للمساعدة“.

وبسؤاله عن ”هل ستقوم بالتعاقد مع المزيد من اللاعبين الفرنسيين؟“، أجاب: ”نحن هنا لفترة طويلة، وسيكون لدينا أفضل مركز تدريب في العالم، وهدفي في السنوات القليلة المقبلة هو أن يكون لدينا لاعبون باريسيون فقط في فريقنا، وهناك الكثير من المواهب في الدوري، ويستحق أفضل اللاعبين في منطقتنا اللعب مع باريس سان جيرمان، وهذا الأمر بالتأكيد سيستغرق وقتًا، لكنه هدف مستقبلي“.