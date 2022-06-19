آنا ماريا ماركوفيتش.. "أجمل لاعبة في العالم" تحتذي برونالدو وتعتبر مودريتش مثلها الأعلى

تشتهر الكرواتية آنا ماريا ماركوفيتش بأنها ”أجمل لاعبة كرة قدم في العالم“، وقد تم استدعاؤها لتمثل المنتخب الوطني بسبب تعلمها من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو،، مهاجم مانشستر يونايتد.



وتلعب آنا ماريا البالغ عمرها 22 عامًا في صفوف غراسهوبر السويسري وقد ولدت في سويسرا لكنها تدافع عن ألوان منتخب كرواتيا.

وقد شاركت في أول مباراة دولية العام الماضي، واعترفت بأن نجم كرواتيا وريال مدريد لوكا مودريتش مثلها الأعلى، ومع ذلك، فقد كشفت أيضًا عن أن كلا من رامونا باخمان لاعبة فريق باريس سان جيرمان للسيدات، ورونالدو كانا من القوى الدافعة الرئيسية وراء تصميمها على النجاح.

وقالت في مقابلة مع موقع ”20 دقيقة“: ”مودريتش هو بالتأكيد نموذج رائع بالنسبة لي.. إنه لاعب كرة قدم عالمي ويمثل كرواتيا. هناك العديد من اللاعبين الجيدين بين النساء، مثل باخمان، لكن اللاعب المفضل لدي هو كريستيانو رونالدو لأنه منضبط للغاية، أعتقد أنه من المهم للغاية أن تبذل قصارى جهدك في الرياضة وأن تتمتع بعقلية جيدة مثله“.

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كما أوضحت آنا ماريا ماركوفيتش في تصريحات نقلتها صحيفة ”ذا صن“ البريطانية مدى سعادتها بوصفها بأنها ”أجمل لاعبة كرة قدم“، لكنها تضع خطًا في وصفها بأنها ”مثيرة“.

وأضافت: ”أعجبتني المقالات التي وصفتني بأجمل لاعبة كرة قدم أو واحدة من الأجمل لأن سماع أنني جميلة أمر يسعدني. ولكن بعد ذلك ظهرت مقالات في الصحف وُصفت فيها بأنني لاعبة كرة القدم الأكثر إثارة. لم يعجبني ذلك.

”بعد ذلك، كتب لي الكثير من الناس متظاهرين بأنهم مدربون، وأنا أعرف بالضبط ما يريدون مني. لم يروني أبدًا ألعب كرة القدم ولا ينظرون إلا إلى الخارج. أجد ذلك مؤسفًا للغاية. أعتقد أن مثل هؤلاء الأشخاص يجب أن يكتشفوا المزيد مسبقًا وأن يروا ما يمكنني فعله في ما يتعلق بكرة القدم“.

وخطفت آنا ماريا ماركوفيتش الأنظار على وسائل التواصل الاجتماعي المهمة خلال الأشهر الأخيرة، حيث تملك ما يقرب من 650 ألف معجب على حسابها في إنستغرام.