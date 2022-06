RMC: زين الدين زيدان سيكون مدربا لباريس سان جيرمان

فجر الصحفي دانييل ريولا في برنامج على قناة ”RMC“ الفرنسية، مفاجأة كبيرة حين أعلن أن الفرنسي زين الدين زيدان المدرب السابق لريال مدريد هو المدرب القادم لفريق باريس سان جيرمان لخلافة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وكان الصحفي دانييل ريولا هو أول من أعلن عن تجديد كيليان مبابي عقده مع باريس سان جيرمان ورفضه الانتقال لريال مدريد، وأيضا انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي للفريق الباريسي صيف 2021.

وقال الصحفي الفرنسي: ”زين الدين زيدان سيكون مدربا لباريس سان جيرمان“ وأثار الخبر الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن رفض زين الدين زيدان تدريب باريس سان جيرمان وتفضيله انتظار فرصة تدريب المنتخب الفرنسي، كما أن إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا عبر عن رغبته في رؤية الأسطورة الفرنسي مدربا لنادٍ فرنسي.

وكان كريستوف غالتيير مدرب نيس قد دخل بقوة في الأيام الأخيرة مرشحا لخلافة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو وذلك بدعم من لويس كامبوس المدير الرياضي الجديد لباريس سان جيرمان، وذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن إدارة نيس فتحت الباب أمام مدربها للرحيل وتحقيق حلمه في تدريب الفريق الباريسي.

ووضعت إدارة الفريق الفرنسي عدة خطط لتعويض ماوريسيو بوكيتينو ومن بينهم الألماني يواكيم لوف المدرب السابق لمنتخب ألمانيا، والإيطالي روبرتو مانشيني المدرب الحالي لمنتخب إيطاليا.

لكن القطري ناصر الخليفي رئيس الفريق، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يفضلان تولي زين الدين زيدان تدريب الفريق وقاما بعدة محاولات لإقناعه بقبول المهمة، وذكرت تقارير إعلامية أن الملاك القطريين لباريس سان جيرمان لا يمانعون في تدريب الأسطورة الفرنسي منتخب فرنسا في حال رحيل ديديخ ديشان من منصبه بعد نهاية كأس العالم قطر 2022.

