صحف رياضية: مبابي يوجه ضربة لريال مدريد.. "فرنسا 2.. إسبانيا 0".. "ميلان وإنتر بطل في الجولة الأخيرة"

شكلت نهاية مسلسل النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي اختار التجديد لباريس سان جيرمان على حساب الانتقال إلى ريال مدريد، وصراع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول ومانشستر سيتي، وفوز أولمبيك ليون بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات على حساب برشلونة، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بأخبار سوق الانتقالات، ولقاءات الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني وتأهل أولمبيك مارسيليا لدوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وصراع لقب الدوري الإيطالي بين ميلان وإنتر.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على إعلان باريس سان جيرمان تجديد عقد كيليان مبابي رسميا، وكتبت: ”اللعب مع ريال مدريد يتطلب الكثير من الصفات“.

كما تحدثت عن هزيمة برشلونة في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات أمام أولمبيك ليون 3-1، وكتبت: ”برشلونة لم يحالفه النجاح“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، وكتبت: ”قادش وريال مايوركا وغرناطة مهددون“، و“فياريال وأتلتيك بلباو يرغبان في التأهل لمنافسة أوروبية“.

سبورت

ركزت الصحيفة على هزيمة برشلونة أمام أولمبيك ليون 3-1 في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، وكتبت: ”أنتم أبطالنا“.

كما اهتمت بتجديد مبابي عقده مع باريس سان جيرمان، وكتبت: ”كيليان مبابي يوجه ضربة لريال مدريد ويجدد مع باريس سان جيرمان“.

الصحيفة اهتمت بلقاء برشلونة وفياريال في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني وتصريحات تشافي هيرنانديز، وكتبت: ”تشافي يعترف بالمفاوضات مع ليفاندوفسكي“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تجديد كيليان مبابي عقده رسميا مع باريس سان جيرمان، وكتبت: ”يبقى“.

كما تحدثت عن خسارة برشلونة لقبه في دوري أبطال أوروبا للسيدات على يد أولمبيك ليون 3-1، وكتبت: ”يذهب“.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة ومواجهة فياريال في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني وكتبت: ”برشلونة يعرض 32 مليون يورو من أجل ليفاندوفسكي ويسدل الستار على الدوري الإسباني“.

آس

ركزت الصحيفة على قرار كيليان مبابي تجديد عقده رسميا مع باريس سان جيرمان، وكتبت: ”إنه يفتقدها“.

كما تحدثت عن لقاءات الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني وصراع البقاء، وكتبت: ”الدراما الأخيرة“.

الصحيفة اهتمت بخسارة برشلونة نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات أمام أولمبيك ليون 3-1 وخسارة ريال مدريد نهائي الدوري الأوروبي لكرة السلة أمام أنادولو إفيس وكتبت: ”أولمبيك ليون ينتزع اللقب من برشلونة“، و“ريال مدريد كان على بعد سلة من المجد“.

الصحافة البريطانية

ديلي إكسبرس

ركزت الصحيفة على صراع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر سيتي وليفربول، وكتبت: ”مدينة مانشستر متحدة في اليوم الأخير“، في إشارة لدعم جماهير يونايتد لجارهم على حساب الغريم التقليدي ليفربول.

كما اهتمت بتصريحات يورغن كلوب، وكتبت: ”كلوب يشعر بالسعادة لكونه مع غوارديولا يقتربان من ذروة حسم اللقب“.

الصحيفة اهتمت بمانشستر يونايتد، وكتبت: ”رالف رانجنيك يدعم مانشستر يونايتد للعودة لوضعه الطبيعي خلال عام“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز أولمبيك ليون بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب برشلونة في النهائي 3-1، وتفضيل كيليان مبابي التجديد لباريس سان جيرمان على حساب الانتقال لريال مدريد وكتبت: ”فرنسا 2.. إسبانيا 0“.

كما اهتمت الصحيفة بنتائج الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي وتأهل أولمبيك مارسيليا لدوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”أولمبيك مارسيليا: التأهل لدوري الأبطال معجزة“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على صراع لقب الدوري الإيطالي، الذي يحسم في الجولة الأخيرة بين ميلان الذي يواجه ساسولو وجاره إنتر ميلان، الذي يواجه سامبدوريا، وكتبت: ”ميلان وإنتر بطل في الجولة الأخيرة“، و“لقب الدوري الإيطالي على بعد 90 دقيقة“.