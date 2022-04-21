ستيفاني فرابار أول امرأة تدير نهائي كأس فرنسا

قال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الخميس إن ستيفاني فرابار ستصبح أول امرأة تدير نهائي كأس فرنسا عندما يلتقي نيس مع نانت الشهر المقبل.

وكانت فرابار البالغ عمرها 38 عاما أول امرأة تدير مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي في 2019، كما أدارت مباراة كأس السوبر الأوروبية في ذلك العام وكذلك مباراة في دوري أبطال أوروبا في 2020.

نيمار يرد على انتقادات أنه "بلا إنجازات" https://t.co/p2efQ1w4yp pic.twitter.com/wOzFwlYzKe — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 18, 2022

وقال باسكال جاريبيان المدير الفني للجنة الحكام في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان: ”يأتي اختيارها مكافأة لها على عملها وأدائها، تم اختيارها عن جدارة واستحقاق“.

وسيلتقي نانت مع نيس في النهائي على ملعب فرنسا الدولي في باريس في السابع من مايو أيار.

ونال باريس سان جيرمان لقب كأس فرنسا في الموسمين الماضيين وهو أكثر ناد تتويجا باللقب برصيد 11 لقبا مقابل 1 لمارسيليا و6 لكل من ليل وسانت إيتيان و5 لكل من ليون وموناكو وار سي باريس وريد ستار، ونال نانت اللقب 3 مرات وكذلك فعل نيس.