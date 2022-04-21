رياضة

ستيفاني فرابار أول امرأة تدير نهائي كأس فرنسا
تاريخ النشر: 21 أبريل 2022 20:06 GMT
تاريخ التحديث: 21 أبريل 2022 20:55 GMT

ستيفاني فرابار أول امرأة تدير نهائي كأس فرنسا

نانت سيلتقي مع نيس في النهائي على ملعب فرنسا الدولي في باريس في السابع من مايو أيار

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المصدر: رويترز

قال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الخميس إن ستيفاني فرابار ستصبح أول امرأة تدير نهائي كأس فرنسا عندما يلتقي نيس مع نانت الشهر المقبل.

وكانت فرابار البالغ عمرها 38 عاما أول امرأة تدير مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي في 2019، كما أدارت مباراة كأس السوبر الأوروبية في ذلك العام وكذلك مباراة في دوري أبطال أوروبا في 2020.

وقال باسكال جاريبيان المدير الفني للجنة الحكام في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان: ”يأتي اختيارها مكافأة لها على عملها وأدائها، تم اختيارها عن جدارة واستحقاق“.

وسيلتقي نانت مع نيس في النهائي على ملعب فرنسا الدولي في باريس في السابع من مايو أيار.

ونال باريس سان جيرمان لقب كأس فرنسا في الموسمين الماضيين وهو أكثر ناد تتويجا باللقب برصيد 11 لقبا مقابل 1 لمارسيليا و6 لكل من ليل وسانت إيتيان و5 لكل من ليون وموناكو وار سي باريس وريد ستار، ونال نانت اللقب 3 مرات وكذلك فعل نيس.

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