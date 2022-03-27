الصحف الرياضية: "إريكسن.. هدف القلب".. "يوفيتش يستعد للرحيل عن ريال مدريد".. و"مانشيني سيبقى"

شكلت جائزة السعودية للفورمولا وان وانطلاقة الإسباني كارلوس سانز من المركز الأول، وفوز إسبانيا وإنجلترا في لقاءات ودية، وتسجيل الدنماركي كريستيان إريكسن لهدف رفقة منتخب بلاده، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بأخبار تجديد عقود لاعبي برشلونة وصفقة رافينيا، ورغبة الصربي لوكا يوفيتش في الرحيل عن ريال مدريد، وتركيز فينيسيوس جونيور على منتخب البرازيل، ومعادلة هاري كين رقم بوبي تشارلتون كثاني هداف تاريخي لمنتخب إنجلترا، ومستقبل مدرب منتخب إيطاليا روبيرتو مانشيني، وإصابة ميهايلوفيتش مدرب بولونيا بالسرطان مرة أخرى.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا على ألبانيا 2-1 في لقاء ودي ببرشلونة، وكتبت: ”حفل إسباني“.

كما تحدثت عن سباق السعودية للفورمولا وان، وكتبت: ”سانز يذهب للمركز الأول“.

الصحيفة اهتمت بفينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد ومنتخب البرازيل، وكتبت: ”فينيسيوس يركز على هدفه الأول رفقة منتخب البرازيل“.

كما اهتمت بنصف نهائي الدوري الإسباني للفئات الصغرى.

سبورت

ركزت الصحيفة على تسجيل فيران توريس الهدف الأول لمنتخب إسبانيا خلال الفوز على ألبانيا في لقاء ودي 2-1، وكتبت: ”فيران توريس متصل“، و“فيران توريس سجل 13 هدفا لمنتخب إسبانيا في 23 لقاء“.

الصحيفة اهتمت بصفقة رافينيا مهاجم ليدز يونايتد، التي يرغب برشلونة في حسمها، وكتبت: ”مينغويزا مفتاح صفقة رافينيا“.

كما اهتمت بجائزة السعودية للفورمولا وان، وكتبت: ”مركز انطلاق تاريخي لسانز وفرع على شوماخر“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا 2-1 في لقاء ودي على منتخب ألبانيا في برشلونة، وكتبت: ”حفل وأهداف“.

كما تحدثت عن تطورات تجديد برشلونة عقدي غافي وأراوخوا، وكتبت: ”تفاؤل مع غافي وأراوخوا“.

الصحيفة اهتمت بجائزة السعودية للفورمولا وان، وكتبت: ”سانز يذهب لكل شيء“.

كما اهتمت بتصريحات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد فوز منتخب بلاده على فنزويلا 3-0 في تصفيات كأس العالم، وكتبت: ”ميسي: بعد نهائيات كأس العالم سأكشف عن عدة أشياء“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا على منتخب ألبانيا 2-1 في لقاء ودي، وكتبت: ”هدف من مهاجم لايبزيغ في الدقيقة 90 يفتح الباب لفوز إسبانيا على ألبانيا.. فيران توريس سجل أيضا واحتفال كبير في كورنيلا“.

الصحيفة تحدثت عن الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد، وكتبت: ”يوفيتش يستعد للرحيل في الصيف المقبل عن ريال مدريد“.

الصحيفة اهتمت بتصريحات خوان لابورتا، رئيس برشلونة، وكتبت: ”خوان لابورتا ما زال يثق في الفوز بلقب الدوري الإسباني“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على معادلة هاري كين رقم بوبي تشارلتون كثاني أفضل هداف في تاريخ منتخب إنجلترا، وكتبت: ”إبهار بوبي“، و“ساوثغيت: سيكرر رقم روني في النهاية“.

كما اهتمت الصحيفة بجائزة السعودية للفورمولا وان، وكتبت: ”لم نكن نريد السباق“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على جائزة السعودية للفورمولا وان وحادث السائق مايك شوماخر وكتبت: ”ثمن الخطر“.

كما اهتمت بتسجيل كريستيان إريكسن لهدف رفقة منتخب الدانمارك خلال الهزيمة في لقاء ودي أمام هولندا 4-2، وكتبت: ”إريكسن: هدف القلب“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل روبيرتو مانشيني، مدرب المنتخب الإيطالي، بعد الخروج من تصفيات التأهل لنهائيات كأس العالم وقرار رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وكتبت: ”مانشيني سيبقى“.

كما اهتمت بإصابة الصربي سينيسا ميهايلوفيتش، مدرب بولونيا، بالسرطان مرة أخرى وكتبت: ”ميهايلوفيتش: لا أعرف أوقات الراحة“.

الصحيفة اهتمت بجائزة السعودية للفورمولا وان، وكتبت: ”بيريز يسخر من فيراري.. وشوماخر جونيور يا له من خوف“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على مواجهة يوفنتوس لمديره الرياضي السابق والحالي لإنتر ميلان ماروتا، وكتبت: ”يوفنتوس – ماروتا: المواجهة“.

كما اهتمت بجائزة السعودية للفورمولا وان، وكتبت: ”هيا فيراري.. الفوز مرة أخرى“.

الصحيفة اهتمت بإصابة الصربي سينيسا ميهايلوفيتش، مدرب بولونيا، بالسرطان، وكتبت: ”الكل مع ميهايلوفيتش: الانتصار عليه مرة أخرى“.