الصحف الرياضية: الكلاسيكو "مسألة شرف" و"من أجل تغيير التاريخ".. "إنتر ميلان ضائع"

شكل لقاء ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، وتراجع إنتر ميلان في صراع اللقب بالدوري الإيطالي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بتأهل تشيلسي لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي رغم مشاكله، وفوز أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة ووضعت تخمينا لعنوانها الرئيسي.

كما تحدثت الصحيفة عن فوز أتلتيكو مدريد على رايو فاليكانو 1-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”كوكي يحسم الفوز الخامس على التوالي لأتلتيكو مدريد“.

الصحيفة اهتمت بنتائج لقاءات الدوري الإسباني، يوم السبت، وبطولة العالم لألعاب القوى، وكتبت: ”ذهبية لماريانو غارسيا في 800 متر“.

سبورت

ركزت الصحيفة على كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، وكتبت: ”من أجل تغيير التاريخ“، و“برشلونة يريد إنهاء المسار السيئ ضد ريال مدريد حيث لم يفز منذ 2019“.

كما تحدثت الصحيفة عن تصريحات المدربين تشافي هيرنانديز وكارلو أنشيلوتي، وكتبت: ”تشافي: عليك أن تكون شجاعا“، و“أنشيلوتي: لا أستبعد برشلونة من سباق اللقب“.

الصحيفة اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على رايو فاليكانو 1-0 وانتزاع المركز الثالث في الدوري الإسباني، وكتبت: ”أتلتيكو مدريد يفوز ويضغط على برشلونة“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، وكتبت: ”الكلاسيكو من أجل أن نكبر أكثر“.

الصحيفة تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على رايو فاليكانو 1-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”أتلتيكو مدريد يعاني وكوكي المنقذ“.

كما اهتمت بفوز العداء الإسباني ماريانو غارسيا بذهبية سباق 800 متر في بطولة العالم لألعاب القوى.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء ريال مدريد وبرشلونة في إطار كلاسيكو الدوري الإسباني، وكتبت: ”مسألة شرف“.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على رايو فاليكانو 1-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”كوكي رائع“.

الصحيفة اهتمت بفوز العداء الإسباني ماريانو غارسيا بذهبية سباق 800 متر في بطولة العالم لألعاب القوى، وانطلاقة متسابق فيراري الفرنسي لوكلير من المركز الأول في سباق البحرين للفورمولا وان، وكتبت: ”إحياء فيراري“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على فوز تشيلسي على ميدلسبره 2-0 وتأهله لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكتبت: ”جون تييري: سأحفظ روحنا“، و“توماس توخيل يشيد بقوة المبيعات“.

كما تحدثت عن فوز آرسنال على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز بفضل هدف نجمه الشاب ساكا، وكتبت: ”نداء ساكا للحكم“.

الصحيفة اهتمت بمنتخب إنجلترا لكرة القدم.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تتويج المنتخب الفرنسي للرغبي بدوري الأمم الستة بعد فوزه على المنتخب الإنجليزي، وكتبت: ”شكرا لكم.. ضربة جيدة“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل إنتر ميلان أمام فيورنتينا 1-1 وفوز ميلان على كالياري 1-0 ونابولي على أودينيزي 2-1، وكتبت: ”إنتر لا يوجد أكثر“، و“التعادل أمام فيورنتينا.. 7 نقاط في 7 لقاءات أخيرة.. وبيولي 6 نقاط الفارق عن إنتر ميلان“.

الصحيفة اهتمت بديربي العاصمة الإيطالية بين روما ولاتسيو، وكتبت: ”مورينيو – ساري: العاصمة السحرية“.

كما اهتمت الصحيفة بفريق فيراري الذي ينطلق سائقه الفرنسي لوكلير من المركز الأول في جائزة البحرين للفورمولا وان.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل إنتر ميلان أمام فيورنتينا 1-1، وفوز ميلان على كالياري 1-0 ونابولي على أودينيزي 2-1 في الصراع على لقب الدوري الإيطالي، وكتبت: ”إنتر ميلان ضائع“.

الصحيفة اهتمت بلقاء يوفنتوس وساليرنيتانا في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”يوفنتوس المواجهة“.

كما اهتمت بانطلاقة الفرنسي لوكلير متسابق فيراري من المركز الأول في جائزة البحرين للفورمولا وان، وكتبت: ”أحلام حمراء“.