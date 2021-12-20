ترتيب الحذاء الذهبي.. ليفاندوفسكي يتقدم للمركز الثالث ومحمد صلاح سابعا

واصل النرويجي أوهي أومويوانفو، لاعب فريق مولدة، صدارته لترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي، متقدما على مواطنه توماس ليهن أولسن، لاعب ليلستروم، فيما يستمر تقدم المرشحين هدافي الدوريات الخمسة الكبرى نحو الصفوف الأولى، وأبرزهم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، حامل اللقب.

ورفع ثنائي الدوري النرويجي رصيدهما من النقاط إلى 40.5 نقطة من 27 هدفا بالنسبة لأومويوانفو و39 نقطة من 26 هدفا في المركز الأول بالنسبة لتوماس ليهن في المركز الثاني.

وفي صراع المرشحين الكبار هدافي الدوريات الخمسة الكبرى الذين يستفيدون من نقاط مضاعفة لعدد أهدافهم، تقدم ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، متصدر هدافي الدوري الألماني للمركز الثالث برصيد 38 نقطة من 19 هدفا بعدما سجل 3 أهداف خلال لقاءين في الأسبوع الماضي.

وصعد الصربي دوشان فلاهوفيتش، متصدر هدافي الدوري الإيطالي ومهاجم فيورنتينا، والتشيكي باتريك ستشيك، مهاجم باير ليفركوزن، للمركز الخامس برصيد 32 نقطة من 16 هدفا.

ويحتل الدولي المصري محمد صلاح، هداف ليفربول متصدر هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، المركز السابع برصيد 30 نقطة من 15 هدفا.

ويحتل الإيطالي شيرو إيموبيلي، هداف لاتسيو، والفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد متصدر هدافي الدوري الإسباني، والنرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند، المركز العاشر برصيد 26 نقطة من 13 هدفا.

يذكر أن نقاط الحذاء الذهبي الأوروبي تحتسب على الشكل التالي:

– بالنسبة للدوريات الخمسة الكبرى (إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا)، فإن عدد الأهداف يضرب في 2.

– بالنسبة للدوريات المرتبة من 6 إلى 22، فإن عدد الأهداف يضرب في 1.5.

– بالنسبة لباقي الدوريات، فإن عدد النقاط يساوي عدد الأهداف.

ترتيب هدافي الدوريات الخمسة الكبرى:

1- روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ): 19 هدفا – 38 نقطة.

2- الصربي دوشان فلاهوفيتش (فيورنتينا): 16 هدفا – 32 نقطة.

التشيكي باتريك تشيك (باير ليفركوزن): 16 هدفا – 32 نقطة.

4- – المصري محمد صلاح (ليفربول): 15 هدفا – 30 نقطة.

5- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد) والإيطالي تشيرو إيموبيلي (لاتسيو)، والنرويجي إيرلينغ هالاند (بروسيا دورتموند): 13 هدفا – 26 نقطة.

7- الأرجنتيني جيوفاني سيميوني (هيلاس فيرونا): 12 هدفا – 24 نقطة.

8 – الكندي جوناثان دافيد (ليل)، والإسباني خوان ميغيل خمينيز لوبيز (ريال بيتيس): 11 هدفا – 22 نقطة.