الموعد والقنوات الناقلة وتفاصيل حفل جوائز الكرة الذهبية 2021

انتهت فترة الترقب الطويلة والتكهنات المستمرة بشأن الفائز بجائزة الكرة الذهبية، وهي الفترة التي تلت الكشف عن قوائم المرشحين للفوز بالجائزة في أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ يقام مساء اليوم الاثنين، حفل توزيع الجوائز بعد إلغائه العام الماضي 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.

وبدا أن الفوز بالكرة الذهبية سباق بين فرسي رهان، حيث اعتبر ليونيل ميسي في البداية المرشح الأوفر حظّا بعد قيادة الأرجنتين للقب كأس كوبا أمريكا في الصيف، ومع ذلك، تراجعت احتمالات فوز روبرت ليفاندوفسكي ليكون ميسي الأقرب بقوة من جائزته السابعة.

واعتقد الكثيرون أن مهاجم بايرن ميونخ الألماني قد حُرم من الحصول على جائزة 2020، لكن مستواه هذا العام جعله منافسا قويا واللاعب الأكثر احتمالية لحرمان ميسي من الكرة الذهبية السابعة.

ويمكن للاعبي تشيلسي جورجينيو ونغولو كانتي أن يخلطا الأوراق، لكن من المحتمل أن يتنافسا مع كريم بنزيما ومحمد صلاح وكريستيانو رونالدو على المركز الثالث.

وفي الوقت نفسه، من الصعب أيضا ابتعاد جائزة أفضل لاعبة بين السيدات عن برشلونة الذي فاز بالثلاثية الموسم الماضي؛ ما يعني أن أليكسيا بوتيلاس لاعبة العام في أوروبا هي الأوفر حظّا قبل زميلتيها جيني هيرموسو وليكي مارتينز.

ومن المتوقع أن تظهر لاعبتا الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات فيفيان ميديما وسام كير أيضا، ولكن يمكن أن يحتل برشلونة المراكز الثلاثة الأولى على منصة التتويج على الرغم من حقيقة ابتعاد أيتانا بونماتي وكارولين جراهام هانسن لاعبتا برشلونة بشكل مفاجئ عن القائمة المختصرة.

موعد حفل الكرة الذهبية 2021

سيتم تتويج الفائزين بالكرة الذهبية للرجال والسيدات في حفل سيقام مساء اليوم في مسرح شاتليه في باريس، وكذلك سيحصل أفضل لاعب شاب تحت 21 عاما على جائزة (كأس كوبا) وكذلك جائزة أفضل حارس مرمى (كأس ياشين).

#BallonDor | ترقبونا اليوم في تغطية خاصة ومستمرة لساعتين لحفل الكرة الذهبية: ⚽️ لأفضل لاعب في العالم 🥇

📍 مباشرة من باريس @francefootball

👔 مع أحمد المحمدي ورفيق صيفي

📆 الاثنين 29/11/2021

🕙 الساعة 10 مساء بتوقيت 🕋

📺 على قناة beIN SPORTS الإخبارية pic.twitter.com/gLDYSaFq8Z — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) November 28, 2021

كيفية مشاهدة حفل الكرة الذهبية؟

سيتم بث الحدث مباشرة على قناة صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية على يوتيوب من الساعة الـ7:30 مساء بتوقيت غرينتش الـ9:30 بتوقيت القاهرة والـ10:30 بتوقيت مكة المكرمة.

كما ستقوم شبكة ”يوروسبورت“ أيضا ببث الحفل على موقعها على الإنترنت وتطبيق ”يوروسبورت“ من الساعة الـ7.30 مساء، ومن المقرر أن يستمر الحفل حتى نحو الساعة الـ9 مساء بتوقيت غرينتش.

وفي الشرق الأوسط والوطن العربي ستبث شبكة beIN SPORTS الحفل عبر قناتها المفتوحة، وكذلك محطة أون تايم سبورت On Time Sports المصرية.

J-1 avant la cérémonie du #BallonDor sur @lachainelequipe. @didierdrogba et @SandyHeribert se préparent pour la très belle soirée qui arrive.

Rendez-vous à 19h30 demain soir pour le tapis rouge pic.twitter.com/5V0vRDdW2T — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) November 28, 2021

من سيقدم الحفل؟

سيشارك في تقديم الحفل أسطورة أفريقيا وكوت ديفوار وتشيلسي ديدييه دروغبا مهاجم مرسيليا السابق، بصحبة الصحفية ومقدمة البرامج الفرنسية- البريطانية ساندي إيريبر والتي شاركت دروغبا في تقديم حفل 2019 أيضا.