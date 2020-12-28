الصحف الرياضية: "ميسي: النادي سيئ للغاية".. و"راموس يضع شكوكا بشأن تجديد عقده.. و"شغف كريستيانو رونالدو" (صور)

شكلت تصريحات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، خلال حوار مع قناة إسبانية، والإعلان عن جوائز ”غلوب سوكر“، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الإثنين.

كما اهتمت الصحف بنتائج لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز، التي شهدت تعادل ليفربول وانتقاد يورغن كلوب لأسلوب منافسه وست بروميتش ألبيون، وتعادل توتنهام وأخبار سوق الانتقالات، وأبرزها رغبة دييغو كوستا في الرحيل عن أتلتيكو مدريد وفوز برشلونة على ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة السلة.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حوار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، مع قناة إسبانية، وكتبت: ”ليونيل ميسي: النادي سيئ للغاية“.

كما تحدثت الصحيفة عن جوائز ”غلوب سوكر“ للأفضل في 2020 والقرن الحالي، وكتبت: ”الأفضل في القرن بالنسبة لغلوب سوكر“.

الصحيفة اهتمت بدييغو كوستا، مهاجم أتلتيكو مدريد، وكتبت: ”كوستا يرغب في الرحيل“.

كما اهتمت بالإصابات في الدوري الإسباني وفوز برشلونة على ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة السلة.

سبورت

ركزت الصحيفة على حوار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع قناة إسبانية، وكتبت: ”حاليا أنا سعيد هنا“، و“ولا أعرف ماذا سأفعل في المستقبل“.

كما تحدثت عن عودة برشلونة للتدريبات استعدادا لمواجهة إيبار، وكتبت: ”العودة للعمل برفقة ديمبلي“.

الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة على ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة السلة، وكتبت: ”برشلونة يفوز في مدريد مع لقاء كبير لميروتيتش“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على حوار الأرجنتيني ليونيل ميسي مع قناة إسبانية، وكتبت: ”ميسي يترك الباب مفتوحا“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة على ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة السلة، وكتبت: ”ميروتيتش يهاجم حصون ريال مدريد“.

الصحيفة اهتمت بمستقبل سيرجيو راموس في ريال مدريد، وكتبت: ”راموس يضع شكوكا بشأن تجديد عقده: سنرى“.

كما اهتمت بتعادل ليفربول أمام وست بروميتش ألبيون 1-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

آس

ركزت الصحيفة على حوار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع قناة إسبانية، وكتبت: ”ليونيل ميسي: سأرسل البورو فاكس مرة أخرى“.

كما تحدثت عن أتلتيكو مدريد ومصير مهاجمه دييغو كوستا، وكتبت: ”دييغو كوستا يرغب في الرحيل“.

الصحيفة اهتمت بالكرواتي لوكا مودريتش، نجم وسط ريال مدريد، وكتبت: ”مودريتش يبدو قادر على الاستمرار في ريال مدريد 3 سنوات إضافية“.

كما اهتمت بفوز برشلونة على ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة السلة.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاءات مجموعة 14 في الرغبي ولقاء نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة اليد بين برشلونة وباريس سان جيرمان، وكتبت: ”باريس سان جيرمان على خطوة من قمة إفرست“.

كما تحدثت عن تعادل ليفربول أمام وست بروميتش ألبيون، وكتبت: ”فوضى ليفربول“.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل ليفربول أمام وست بروميتش ألبيون 1-1 واتهام يورغن كلوب لمدرب المنافس سام ألاديس باللعب بخطة دفاعية، وكتبت: ”كلوب يتهم ألاديس باللعب بـ6 مدافعين“.

كما تحدثت عن تعادل توتنهام أمام ووليفرهامبتون، وكتبت: ”توتنهام فقدوا رغبتهم“.

كما اهتمت الصحيفة بأخبار الانتقالات، وكتبت: ”برشلونة عين على بيليرين وآرسنال عينه على لامبتي“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تتويج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، بجائزة أفضل لاعب في القرن في حفل جوائز ”غلوب سوكر“، وكتبت: ”شكرا يوفنتوس“.

واهتمت الصحيفة بميلان، الذي يبحث عن تعزيز صفوفه، وكتبت: ”ميلان: إدوارد أحدث فكرة“.

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على إنتر ميلان ومدربه أنطونيو كونتي، وكتبت: ”كونتي خلق فريقا قويا ومتماسكا لا يلعب كرة ممتعة لكنه فريق فائز“.

كما اهتمت بتتويج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، بجائزة أفضل لاعب في القرن ضمن جوائز ”غلوب سوكر“، وكتبت: ”شغف رونالدو“.