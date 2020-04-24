إلغاء الدوري الهولندي وهذا مصير البطل

قرر الاتحاد الهولندي لكرة القدم اليوم الجمعة حجب لقب الدوري هذا الموسم وحرمان أياكس أمستردام حامل اللقب وألكمار الذي يساويه في نفس رصيد النقاط من التتويج باللقب بعد إلغاء الموسم الحالي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الاتحاد استبعد الهبوط والصعود إذ إن كامبور كان متصدرا لدوري الدرجة الثانية بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه، لكنه لن يتأهل للدوري الأضواء.

وسمح الاتحاد للأندية الاختيار بالتصويت بين الصعود والهبوط واختار 16 منها صعود أو هبوط الأندية هذا الموسم في مقابل امتناع تسعة آخرين عن التصويت بالكامل واعتقادا بأن الاتحاد الهولندي يجب أن يقرر.

واختار الاتحاد في النهاية ضمان بقاء الأندية في أقسامها الحالية عندما تستأنف كرة القدم في البلاد.

وكان الاتحاد قد أعلن قبل أيام في بيان أن الموسم انتهى فعليا بعد أن مددت الحكومة الحظر على المناسبات العامة الكبرى بما في ذلك المنافسات الرياضية والحفلات الموسيقية لمدة ثلاثة أشهر.

وأضاف الاتحاد أنه لن يواصل جهوده لاستكمال موسم 2019-2020 لكنه سيتشاور أولا مع الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) الذي يضغط على الدول الأعضاء لاستكمال الموسم.

وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته يوم الثلاثاء الماضي إن بلاده قررت تمديد الحظر على المناسبات العامة الكبرى حتى الأول من سبتمبر/ أيلول.