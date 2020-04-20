لاعبو كرة القدم يعانون من الاكتئاب بسبب كورونا

أكد الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين، اليوم الإثنين، وجود ارتفاع كبير في أعداد اللاعبين الذين أبلغوا عن معاناتهم من أعراض الاكتئاب أو القلق منذ توقف النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال الاتحاد إن 22% من اللاعبات و13% من اللاعبين الذين شاركوا في استطلاع للرأي أفادوا بوجود أعراض "اكتئاب" مثل عدم الاهتمام واللامبالاة وفقدان الشهية ونقص الطاقة وقلة الاعتزاز بالذات.

هذا بالمقارنة مع استطلاع مماثل جرى في ديسمبر كانون الأول ويناير كانون الثاني أظهر أن النسب كانت 11% للاعبات وستة بالمئة للاعبين.

وأضاف الاتحاد أن 18% من اللاعبات و16% من اللاعبين أفادوا بوجود أعراض للقلق العام مثل التوتر. وأبلغ 11% من اللاعبات و7.5% من اللاعبين عن وجود ذات الأعراض.

وقال فنسن غوتيبارغ، كبير أطباء الاتحاد: "في كرة القدم فجأة يجب على اللاعبين واللاعبات الشبان التعامل مع العزلة الاجتماعية وتوقف عملهم في ظل شكوك بشأن استئناف النشاط.

"يعاني الجميع من غموض المستقبل للاعبين وعائلاتهم بسبب غياب الأمان بشأن مستقبلهم والعزلة الاجتماعية".

وقال اتحاد اللاعبين المحترفين إن الاستطلاع، الذي أجراه المركز الطبي في جامعة أمستردام، شمل 1134 لاعبا بمتوسط عمر 26 عاما و468 لاعبة بمتوسط عمر 23 عاما في 16 دولة.