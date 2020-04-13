بشرى جديدة لعودة الحياة الرياضية.. استئناف منافسات كرة القدم والبيسبول في تايوان (صورة)

عادت منافسات البيسبول وكرة القدم في تايوان دون حضور مشجعين هذا الأسبوع، لتمنح المشجعين تجربة نادرة لمتابعة الرياضة بشكل مباشر، في ظل توقف أغلب الألعاب حول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.

نجحت تايوان إلى حد كبير في احتواء انتشار الفيروس، وأعلنت إصابة 388 حالة، ووفاة 6 أشخاص فقط في تعداد زهاء 24 مليون نسمة.

وتوفي أكثر من 110 آلاف شخص حول العالم بسبب هذا الفيروس.

وتأجلت انطلاقة دوري البيسبول طويلا بسبب الفيروس، قبل أن تتسبب الأمطار في تأجيل المباراة الافتتاحية لمدة 24 ساعة.

ونشرت رئيسة تايوان تساي إينغ وين، صورة في صفحتها على فيس بوك أثناء متابعة مباراة البيسبول في منزلها، وبجوارها واحدة من قططها، وحثت الجميع على متابعة المباراة من المنزل أيضا.

وكتبت رئيسة تايوان: "الشيء الأهم أن الجائحة انتهت، سنرى بعضنا بعضا في ملعب البيسبول".

ولم يسمح بحضور الجماهير في الملعب الذي يتسع لـ 20 ألف متفرج، حيث تسببت القيود الصحية في دخول نحو 200 شخص فقط من بين لاعبين ومدربين وحكام وصحافيين، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.

وانطلق الموسم الرابع من الدوري التايواني لكرة القدم، حيث خسر تاتونغ سيتي حامل اللقب 3-2 أمام غريمه تايباور.