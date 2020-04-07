بلاتر: قطر فازت بتنظيم مونديال 2022 بعد ”تدخل سياسي“ على أعلى مستوى

أكد السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن فوز قطر بتنظيم كأس العالم 2022 كان نتيجة ”تدخلات سياسية“.

وأصبح مونديال قطر 2022 هدفا لمزاعم جديدة تتعلق بفساد الفيفا بعد أن أصدرت وزارة العدل الأمريكية لائحة اتهام جديدة تشير إلى دفع رشى لمسؤولين باللعبة لضمان منح أصواتهم لنيل حقوق استضافة البطولة.

وأحاطت شبهات وشائعات لفترة طويلة بعملية تصويت اللجنة التنفيذية للفيفا عام 2010 لمنح حقوق تنظيم كأس العالم 2018 لروسيا وبطولة 2022 إلى قطر لكن للمرة الأولى وجه مدعون مزاعم مباشرة ورسمية.

وقال بلاتر البالغ عمره 84 عاما لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم الثلاثاء ”من أجل منح كأس العالم 2018 و2022، كان هناك اتفاق ضمني بين أعضاء اللجنة التنفيذية بحيث تفوز روسيا ببطولة 2018 والولايات المتحدة بنسخة 2022. ومع ذلك، بعد التدخل السياسي على أعلى مستوى، فازت قطر باستضافة عام 2022“.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يشير فيها بلاتر إلى المجاملات السياسية إذ قال من قبل إن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي توصل لاتفاق دبلوماسي بحصول روسيا على حق استضافة مونديال 2018 وقطر 2022 لكن ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي (يويفا) قال إن تصريحات بلاتر بهذا الشأن لم تكن ”سوى أكاذيب“.

ووفقًا لرواية بلاتر للأحداث، فإن فشل اتفاقية كأس العالم 2022 ومنحها للولايات المتحدة كان بسبب تدخل الحكومة الفرنسية من قبل الرئيس السابق ساركوزي خلال مأدبة غداء مع بلاتيني وأمير قطر حمد آل ثاني ورئيس الوزراء القطري آنذاك حمد بن جاسم في نوفمبر/تشرين الثاني 2010.

وكان هذا الاجتماع في قصر الاليزيه مصدر قلق للسلطة القضائية الفرنسية لبعض الوقت قبل أن يتجاوز الجميع الأمر.

ونفت السلطات الروسية في وقت سابق اليوم، جميع المزاعم المتعلقة بالفساد في حصولها على تنظيم كأس العالم.

وقالت موسكو: ”روسيا كان لها كل الحق في الفوز بتنظيم كأس العالم 2018 بطريقة عادلة، لم يكن هناك سبيل لحدوث فساد“.

ورغم تفاعل الفيفا مع تكهنات صحفية سابقة بشأن ملف قطر بالتأكيد على أن تنظيم البطولة لن يتأثر ستطرح المزاعم الأمريكية المزيد من علامات الاستفهام بشأن تنظيم البطولة المقررة بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول 2022.

وعوقب بلاتر من الفيفا بالحرمان من مزاولة أي نشاط متعلق بكرة القدم بجانب عدد كبير من المسؤولين بعد تحقيق داخلي عقب اعتقال سبعة مسؤولين من الفيفا بسبب اتهامات أمريكية بالفساد في زوريخ في مايو/آيار 2015.