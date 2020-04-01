رئيس رابطة اللاعبين في أستراليا يحذر الأندية من خرق عقود لاعبيها

قال جون ديدوليكا، الرئيس التنفيذي لرابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في أستراليا، اليوم الأربعاء، إن العديد من أندية الدوري خرقت عقود لاعبيها، بعد منحهم إجازة إجبارية دون أجر، عقب توقفٍ جراء تفشي فيروس كورونا.

وتوقفت مسابقة الدوري الأسترالي بعد جائحة فيروس كورونا، ليصدر بعدها ناديا بيرث جلوري، وسنترال كوست مارينرز قرارًا للاعبين بالحصول على إجازة إجبارية غير مدفوعة الأجر.

وقالت تقارير إعلامية، إن أديليد يونايتد وويسترن سيدني واندرارز اتخذا إجراءات مماثلة.

وقال ديدوليكا في بيان اليوم: ”سنواصل القتال من أجل اللاعبين الذين تخلت عنهم الأندية، وسنحافظ على حقوقهم القانونية، بما في ذلك تحدي قرار الأندية بمنحهم إجازة إجبارية دون أجر، ما يعني الإخلال بالعقود بين الطرفين.

”لدينا مخاوف كبيرة بشأن تأثير قرارات ملاك الأندية على اللاعبين، إذ إن العديد منهم سيظل دون عمل لفترات طويلة.

”ليس من الضروري على الإطلاق أن يضع ملاك الأندية لاعبيهم في هذا الموقف، عندما يكون هناك بديل مثلما حدث في رياضات أخرى أكثر تطورًا وخبرة“.

وحاولت رياضات أخرى في أستراليا التوصل لاتفاقات مع اللاعبين بشأن تخفيض أجورهم.

ووافق لاعبون على توقف موسمهم، بعد جولة واحدة فقط من بدايته على تخفيض أجورهم من 50 إلى 70% وفقًا لمدة استمرار التوقف.