تقرير: استئناف الدوري الصيني الشهر المقبل بعد انحسار كورونا

أشارت تقارير صحفية إلى أن الدوري الصيني الممتاز سيستأنف في 18 أبريل/نيسان المقبل، بعد الانخفاض الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد التي كانت منشأ المرض.

وكان من المقرر أن يستأنف الموسم في 22 فبراير/شباط الماضي، ولكن تم تأجيله إلى أجل غير مسمى بعد تفشي الفيروس القاتل مع اتخاذ عدد من الإجراءات القوية لمحاولة وقف انتشاره، حيث تم إغلاق البلاد تماما للقضاء على الفيروس.

وغادر العديد من أندية الدوري الممتاز البلاد لتجنب الإصابة بالفيروس، بما في ذلك حامل اللقب قوانغتشو إيفرغراند، الذي انتقل إلى دبي لإقامة معسكر تدريبي هناك.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن فريق ووهان زال، الذي كانت مدينته مركز الوباء، انتقل إلى إسبانيا واضطر إلى البقاء هناك لمدة أسابيع بسبب إغلاق الصين.

والآن مع تحسن الأوضاع في الأسابيع الأخيرة، قالت شبكة ”Wild East News“ إن موسم كرة القدم في الصين سيتم استئنافه قريبا.

ومع انتشار الفيروس في جميع أنحاء أوروبا والدول الأخرى، تضع الفرق الصينية خططا للعودة أخيرا إلى البلاد لتجنب الفيروس، لكن على الرغم من ذلك قد يواجه اللاعبون المزيد من التعقيدات عند عودتهم للبلاد.

وتطالب سلطات بكين أي شخص يعود من البلاد التي تفشى فيها الفيروس الذهاب إلى الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

لذلك يمكن أن يواجه اللاعبون موجة من العزلة الذاتية، بينما تتطلع الصين إلى وقف تدفق الحالات من الخارج.

في سياق ذي صلة، قال غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في خطاب لأعضاء الفيفا، اليوم الإثنين، إن مؤسسته تطالب جميع الاتحادات الوطنية بنشر إجراءات الوقاية المقترحة من منظمة الصحة العالمية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وقبل اجتماع الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) غدا الثلاثاء، الذي سينظر في دعوات بتأجيل بطولة أوروبا 2020، طالب إنفانتينو بتوحيد الجهود للتعامل مع تأثير الوباء على اللعبة.

وقال إنفانتينو إن الفيفا سيستخدم قنواته على وسائل التواصل الاجتماعي للمساعدة في نشر نصائح منظمة الصحة العالمية بشأن غسل اليدين، وتجنب التواصل عن قرب مع الأشخاص والبقاء في المنازل عند ظهور أعراض الفيروس.

وفي الخطاب الذي اطلعت عليه رويترز، يناشد إنفانتينو الاتحادات الوطنية ”اتباع التوصيات لعرقلة انتشار الفيروس“ مشيرا إلى دور كرة القدم في حماية صحة كل المرتبطين باللعبة.

وتابع: ”وسط هذه الظروف يجب أن نظهر قوتنا أمام الجميع لحماية الجمهور واللاعبين والمدربين وكل شخص على صلة برياضتنا الجميلة، والأهم أن تتخذ سلطات كرة القدم كل الإجراءات المطلوبة لتجنب انتشار الفيروس على نطاق أوسع“.

وتوقفت معظم بطولات الدوري في أوروبا وفي العديد من دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، وإذا قرر اليويفا تأجيل بطولة أوروبا إلى 2021 ربما يتسبب هذا في خلاف مع الفيفا وخططه في توسيع كأس العالم للأندية.

لكن إنفانتينو شدد على ضرورة ”التكاتف للتعامل مع الأزمة الحالية، وإيجاد حلول من خلال التحلي بروح التعاون“.