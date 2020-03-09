بطولة ميامي للتنس في موعدها رغم مخاوف من انتشار فيروس كورونا

قال منظمون، الاثنين إن بطولة ميامي المفتوحة للتنس التي يشارك فيها مجموعة من أبرز اللاعبين واللاعبات في العالم ستمضي قدما في موعدها رغم مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وثارت شكوك بشأن البطولة التي تستغرق أسبوعين وينافس فيها لاعبون من أكثر من 40 دولة بعد يوم من إلغاء بطولة إنديان ويلز في اللحظات الأخيرة بسبب مخاوف من انتشار الفيروس في جنوب كاليفورنيا.

وقال منظمون في بيان: ”ستمضي بطولة ميامي المفتوحة 2020 قدما في موعدها في المدة من 23 مارس إلى الخامس من أبريل“.

وتابع ”تبقى سلامة اللاعبين أولوية قصوى. نراقب انتشار فيروس كورونا عن كثب مع السلطات المحلية والرسمية والمسؤولين الاتحاديين والمؤسسات الصحية قبل البطولة“.

وأشار المنظمون إلى أنهم يعملون أيضا عن كثب مع اتحاد اللاعبين المحترفين واتحاد اللاعبات المحترفات للوصول إلى أفضل الإجراءات الممكنة كما يتبعون توصيات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة لضمان سلامة اللاعبين والمشجعين.

واجتذبت بطولة ميامي المفتوحة العام الماضي قرابة 400 ألف مشجع.

وفاز روجر فيدرر، الذي ابتعد عن المنافسات حاليا بعد خضوعه لجراحة في الركبة في فبراير شباط، بلقب بطولة ميامي المفتوحة للرجال للمرة الرابعة العام الماضي بينما فازت الأسترالية آشلي بارتي بلقب السيدات.