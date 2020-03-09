الصحف الرياضية: ”هكذا تخسر الليغا“.. و“برشلونة يستهدف حماية تير شتيغن“.. و“أوقفوا الدوري إنها فوضى“ (صور)

شكلت هزيمة ريال مدريد أمام ريال بيتيس وفقدانه صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وفوز يوفنتوس على إنتر ميلان واستعادته لصدارة ترتيب الدوري الإيطالي، وفوز مانشستر يونايتد بديربي مانشستر، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما تحدثت الصحف عن تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية في العالم وإجراءات السعودية والإمارات للحد من انتشاره، وأخبار الأندية السعودية ودوري أبطال أفريقيا والمواجهة المزدوجة المصرية المغربية في نصف النهائي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على هزيمة ريال مدريد أمام ريال بيتيس وإهداره فرصة العودة للصدارة، وكتبت: ”هكذا تخسر لقب الليغا“.

سبورت

ركزت الصحيفة على هزيمة ريال مدريد أمام ريال بيتيس، التي منحت الصدارة لبرشلونة، وكتبت: ”شكرا ريال بيتيس.. شكرا ريال مدريد“.

كما تحدثت عن حارس برشلونة تير شتيغن، وكتبت: ”برشلونة يريد حماية تير شتيغن حتى 2024“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على هزيمة ريال مدريد أمام بيتيس 2-1، التي منحت الصدارة لبرشلونة بفضل هدف للاعب السابق لبرشلونة تيلو وكتبت: ”تيلازو“.

كما تحدثت عن تفوق ميسي على كريستيانو رونالدو، وكتبت: ”ميسي بـ438 هدفا أفضل هداف في تاريخ الدوريات الكبرى“.

آس

ركزت الصحيفة على هزيمة ريال مدريد أمام ريال بيتيس وخسارته صدارة الليغا، وكتبت: ”ريال مدريد يخسر الصدارة“.

كما تحدثت عن فوز أتلتيك بلباو أمام بلد الوليد 4-1، وكتبت: ”بلباو يمدد احتفالات التأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا“.

الصحيفة اهتمت بمستوى البرتغالي جواو فيليكس، نجم أتلتيكو مدريد، وكتبت: ”جواو فيليكس يعيش أفضل فترة في الموسم قبل مواجهة ليفربول“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر يونايتد على جاره مانشستر سيتي في الديربي، وكتبت: سولشاير يحلم باللقب معلنا: ”لقد عدنا“.

ميرور

تطرقت الصحيفة للحديث عن فوز مانشستر يونايتد على جاره مانشستر سيتي، وعنونت: ”رائع بشكل خاص“، سولشاير يصر بأن لاعبيه عادوا بعد خطأ إيدرسون الذي حسم لقاء الديربي وجعل ليفربول أقرب لتاج الدوري.

وعن مباراة تشيلسي وإيفرتون وفوز البلوز، عنونت: ”مواهب فرانك لامبارد يقدمون أداء رائعا“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”باريس سان جيرمان – بروسيا دورتموند: من الأفضل دون جماهير“.

كما اهتمت بنتائج لقاءات الدوري الفرنسي، وكتبت: ”رين وليل يأخذان فارقا مهما عن أولمبيك ليون“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس على إنتر ميلان واستعادته صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، وكتبت: ”رامزي ساحر وديبالا ابتسامة“.

كما تحدثت عن دعوة وزير الرياضة الإيطالي إلى إيقاف الدوري بسبب فيروس كورونا وكتبت: ”أوقفوا الدوري إنها فوضى“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس على إنتر ميلان 2-0 وعودته لصدارة ترتيب الدوري الإيطالي، وكتبت: ”هذه يوفنتوس وهذا ديبالا“.

كما تحدثت عن أزمة الدوري الإيطالي والمطالبة بإلغائه، وكتبت: ”نحن مهزلة“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على عودة عبدالرزاق حمد الله للنصر السعودي، وكتبت: ”حمد الله يعود“.

كما تحدثت عن رفض اتحاد الكرة السعودي لقرار الاتحاد الآسيوي تمديد دوري أبطال آسيا للسنة المقبلة، وكتبت: ”اتحاد الكرة يرفض التمديد“.

كما اهتمت بتأثير فيروس كورونا، وكتبت: ”كورونا يعطل الدراسة وتحضيرات الخليج والأولمبياد السعودي“.

وتحدثت عن أخبار الأندية السعودية، وكتبت: ”الاتحاد في برنامج عالمي“، و“الأهلي يحل أزمة الرواتب“.

الصحافة الإماراتية

البيان الرياضي

ركزت الصحيفة على إجراءات الإمارات للحد من انتشار فيروس كورونا: ”رياضة الإمارات تهزم كورونا“.

كما تحدثت عن النصر الإماراتي، وكتبت: ”النصر يجدد عقد كرونو حتى 2021“.

الصحيفة اهتمت بديربي مانشستر، وكتبت: ”يونايتد يكسب ديربي مانشستر“.

الصحافة المغربية

المنتخب

ركزت الصحيفة على دوري أبطال أفريقيا، وكتبت عن تأهل الرجاء والوداد: ”الرجاء والوداد قدها وقدود“، وعن نصف النهائي: ”حوار مغربي مصري في المربع الذهبي للأبطال“.

كما تحدثت عن تأثير فيروس كورونا على الملاعب المغربية، وكتبت: ”كورونا يفرغ المدرجات“.

كما اهتمت بقائمة المنتخب المغربي الجديدة، وكتبت: ”أسود الأطلس لائحة وحيد زاخمة بالجديد“.