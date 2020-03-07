بروسيا دورتموند يتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني بإسقاط مونشنغلادباخ

أحرز بروسيا دورتموند هدفا في كل شوط عبر تورغان هازارد ثم أشرف حكيمي ليفوز 2-1 على مستضيفه بروسيا مونشنغلادباخ اليوم السبت، ويقفز إلى المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بانتصاره السابع في آخر ثماني مباريات.

ومنح هازارد التقدم للفريق الضيف بعدما خدع ثلاثة مدافعين وحصل على مساحة ليسدد كرة رائعة في المرمى في الدقيقة الثامنة.

وأدرك مونشنغلادباخ التعادل بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني إذ حول لارس شتيندل الكرة داخل الشباك من مدى قريب.

لكن دورتموند استعاد تفوقه في الدقيقة 71 عندما استلم حكيمي تمريرة من جيدون سانشو وانطلق نحو المرمى قبل أن يسدد في شباك يان سومر.

وأنقذ سومر كرة في وقت سابق بيد واحدة من على خط المرمى بعد ضربة رأس مذهلة من هازارد.

وكاد سانشو، الذي صنع الهدف الثاني ورقم 15 هذا الموسم بعد نزوله بقليل، أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 79 لكن محاولته ارتدت من القائم، وأهدر إيرلينج هالاند مهاجم دورتموند فرصة من مدى قريب.

وتقدم دورتموند إلى المركز الثاني برصيد 51 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن بايرن ميونخ الذي يستضيف أوغسبورغ غدا الأحد.

وتعادل رازن بال شبورت لايبزيغ دون أهداف مع فولفسبورغ ليتراجع إلى المركز الثالث برصيد 50 نقطة.