اللجنة الأولمبية الدولية لم تناقش ”إلغاء“ أو ”تأجيل“ ألعاب طوكيو 2020

قال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الأربعاء، إن اجتماعًا للجنة للوقوف على تحضيرات أولمبياد طوكيو 2020 لم تذكر خلاله كلمة ”إلغاء“ أو ”تأجيل“ وسط تفشي فيروس كورونا.

وكان باخ يتحدث في نهاية اجتماع استغرق يومين في مقر اللجنة الأولمبية الدولية.

وخلال الاجتماع ناقش باخ والمسؤولون تقريرًا من منظمي ألعاب طوكيو نال إعجاب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

وردًا على سؤال عن السبب وراء ثقته في إقامة الألعاب في موعدها قال باخ إن اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمي ألعاب 2020 يستقون معلوماتهم من خبراء من بينهم منظمة الصحة العالمية.

وأضاف:“أؤكد لكم أن اجتماع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية لم يذكر كلمة إلغاء أو تأجيل“. وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في اليابان الألف حالة، اليوم الأربعاء، معظمهم ممن كانوا على متن السفينة السياحية دايموند برنسيس، فيما أكدت الحكومة أنها ماضية في خططها لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو في يوليو/ تموز، كما هو مقرر.

وأعلنت اليابان اكتشاف 5 إصابات جديدة بالفيروس حتى عصر، اليوم الأربعاء، بالتوقيت المحلي في مواقع متفرقة من مقاطعة ياماجوتشي في الغرب إلى هوكايدو في الشمال، مما يشير إلى انتشار الفيروس في أنحاء البلد، ويثير تساؤلات بشأن المضي في استضافة الأولمبياد.

وتجاوز عدد الإصابات الألف بعد اكتشاف الحالات الجديدة منها 706 حالات من ركاب السفينة دايموند برنسيس.

وقالت وزارة الصحة إن اليابان سجلت 12 حالة وفاة بالفيروس منها 6 حالات لأفراد كانوا على متن السفينة.

وقال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي اعتيادي إن اليابان ستمضي قدمًا في الاستعداد لاستضافة الأولمبياد كما هو مقرر، وذلك وسط تكنهات باحتمال إرجائه بسبب خطر انتشار الفيروس.

وأضاف:“نمضي حثيثًا في استعداداتنا وننسق عن كثب في الوقت نفسه مع اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة“.

لكن لا يزال هناك ترقب لإرجاء الأولمبياد أو إلغائه، وطلب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إغلاق المدارس هذا الشهر، فيما تحث الشركات موظفيها على العمل من المنزل، ويجري إلغاء أحداث رياضية أو تقام في ساحات خالية من الجمهور.

وزادت تصريحات أدلت بها وزيرة الأولمبياد سيكو هاشيموتو، أمس الثلاثاء، من توقع إرجاء الحدث حين قالت إن نهاية مايو/ أيار، ربما يكون موعدًا حاسمًا لاتخاذ أي قرارات تتعلق باحتمال إلغاء دورة الألعاب الأولمبية.

وتم تأجيل أو إلغاء العديد من منافسات التصفيات الأولمبية التي كانت مقررة في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

وقال باخ:“نواجه تحديات الآن فيما يتعلق بالتصفيات الأولمبية.

وتابع:“تمثل تحديًا لكنني فخور بالحركة الأولمبية، والتضامن الكبير، والمرونة، التي أظهرها الجميع لمواجهة هذه التحديات والعمل على ضمان تصفيات عادلة“.

وقال باخ إنها ليست المرة الأولى التي تواجه فيها الألعاب اضطرابات قبل أشهر من انطلاقها. ومنذ 1896 ألغيت الأولمبياد خلال الحربين العالميتين فقط. وقال:“قبل أولمبياد بيونجتشانج الشتوي 2018 لم نكن ندري إذا كانت الألعاب ستقام في موعدها في شبه الجزيرة الكورية (بسبب التوتر مع كوريا الشمالية).

واختتم:“قبل ألعاب ريو 2016 كنا نتحدث عن فيروس زيكا، وكانت هناك تهديدات بمقاطعة أولمبياد موسكو 1980 وأيضًا في أولمبياد لوس أنغلوس 1984 ، وواجهنا هجومًا إرهابيًا في ميونيخ في 1972، وحدثت مقاطعة أفريقية في 1976. هل أسرد لكم المزيد؟“.