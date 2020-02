مدرب يخلع سرواله أمام الجماهير احتفالا بالفوز (فيديو)

شهدت إحدى مباريات الدوري في تنزانيا احتفالاً مثيراً للجدل من جانب مدرب، بعد أن حقق فريقه الفوز بلقاء أقيم على أرضه وبين جماهيره.

وقام ماني غاميرا، مدرب نادي ميامبيني التنزاني، بالركض نحو المدرجات التي تضم مشجعي فريقه بعد الفوز بالمباراة على فريقه السابق يانغ أومبي.

وخرج المدرب عن شعوره تماماً نتيجة فرحته بهدف الفوز، حيث قام بخلع بنطاله، ليظهر مرتدياً ”شورت“، واحتفل مع الجماهير، ثم تمادى بعد ذلك وقام بخلع ”الشورت“ ليظهر بـ“السروال“، قبل أن يسارع إلى ارتدائه مرة أخرى.

وبعد المباراة، قرر الاتحاد التنزاني إيقاف المدرب غاميرا لمدة 6 مباريات، وتغريمه 200 دولار، على خلفية سلوكه غير الرياضي.

In Zanzibar coach Mani Gamera of Miembeni has been suspended for 6 months and fined circa $200 after his celebrations in his side’s 1-0 win over his former employers Jang’ombe. ⚽️???????? pic.twitter.com/VEFoWs4UXF

— Salim Masoud Said (@salimosaid) February 21, 2020