ليفاندوفسكي يقود بايرن ميونخ لفوز صعب على باديربورن والاحتفاظ بصدارة ترتيب الدوري الألماني (فيديو)

قاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونخ إلى فوز صعب على ضيفه باديربورن 3 – 2 يوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وتقدم بايرن في الدقيقة 25 عن طريق سيرجي غنابري، قبل أن يستغل دينيس سيربيني خطأ قاتلًا من مانويل نوير حارس مرمى الفريق البافاري ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 43. وفي الدقيقة 70 سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبايرن ميونخ، قبل أن يقتنص سفين ميشيل هدف التعادل في الدقيقة 74.

وعاد ليفاندوفسكي ليلعب دور المنقذ لبايرن ميونخ في الدقيقة 87، حينما سجل الهدف الثالث لفريقه.

بايرن ميونيخ 1 × 0 بادربورن .. هدف جنابري https://t.co/iYcVLzcCZJ — اهداف كرة القدم (@alamiHD1) February 21, 2020

بايرن ميونيخ 1 × 1 بادربورن .. هدف سربيني بعد خطأ من نوير ???? https://t.co/jDtHfBGX9P — اهداف كرة القدم (@alamiHD1) February 21, 2020

بايرن ميونيخ 2 × 1 بادربورن .. هدف ليفاندوفسكي https://t.co/n7Go6tF6Th — اهداف كرة القدم (@alamiHD1) February 21, 2020

بايرن ميونيخ 2 × 2 بادربورن .. هدف سفين ميشيل https://t.co/VAA9Pohmp4 — اهداف كرة القدم (@alamiHD1) February 21, 2020

بايرن ميونيخ 3 × 2 بادربورن .. هدف ليفاندوفسكي https://t.co/G7R7zesNvG — اهداف كرة القدم (@alamiHD1) February 21, 2020

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 49 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ملاحقه لايبزيغ صاحب المركز الثاني، والذي يواجه شالكة، يوم السبت.

على الجانب الآخر تجمد رصيد باديربورن عند 16 نقطة في المركز الأخير.