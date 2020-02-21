 ليفاندوفسكي يقود بايرن ميونخ لفوز صعب على باديربورن والاحتفاظ بصدارة ترتيب الدوري الألماني (فيديو) – إرم نيوز‬‎

ليفاندوفسكي يقود بايرن ميونخ لفوز صعب على باديربورن والاحتفاظ بصدارة ترتيب الدوري الألماني (فيديو)

ليفاندوفسكي يقود بايرن ميونخ لفوز صعب على باديربورن والاحتفاظ بصدارة ترتيب الدوري الألماني (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

قاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونخ إلى فوز صعب على ضيفه باديربورن 3 – 2 يوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وتقدم بايرن في الدقيقة 25 عن طريق سيرجي غنابري، قبل أن يستغل دينيس سيربيني خطأ قاتلًا من مانويل نوير حارس مرمى الفريق البافاري ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 43. وفي الدقيقة 70 سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبايرن ميونخ، قبل أن يقتنص سفين ميشيل هدف التعادل في الدقيقة 74.

وعاد ليفاندوفسكي ليلعب دور المنقذ لبايرن ميونخ في الدقيقة 87، حينما سجل الهدف الثالث لفريقه.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 49 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ملاحقه لايبزيغ صاحب المركز الثاني، والذي يواجه شالكة، يوم السبت.

على الجانب الآخر تجمد رصيد باديربورن عند 16 نقطة في المركز الأخير.

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