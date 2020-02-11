تغريم شالكه 50 ألف يورو بسبب هتافات عنصرية من جماهيره

قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تغريم شالكه 50 ألف يورو (54560 يورو)؛ بسبب هتافات عنصرية من جماهيره خلال الانتصار على هيرتا برلين في كأس ألمانيا الأسبوع الماضي.

وكان جوردان تورناريغا هدفا لهتافات عنصرية من جماهير شالكه بشكل متكرر خلال المباراة.

وقال الاتحاد الألماني: إن اللاعب تعرض لهتافات عنصرية من مجموعة من جماهير شالكه في الدقيقة 85. وطُرد تورناريغا في الوقت الإضافي لحصوله على الإنذار الثاني.

وأضاف في بيان: ”كان هناك تقليد لأصوات القردة“.

وأوضح الاتحاد أن شالكه سيستخدم 16 ألف يورو من تلك العقوبة في مشروعات لمكافحة العنصرية والتمييز.

وحذر الاتحاد الألماني شالكه من عقوبة أكثر قسوة إذ تكرر الأمر.

ولم تكن هذه الحالة هي الأولى لشالكه فيما يتعلق بالعنصرية، ففي العام الماضي تنحى كليمنس تونيس رئيس النادي عن منصبه لثلاثة أشهر؛ بسبب تصريحات قال الاتحاد الألماني إنها عنصرية. واعتذر تونيس عنها فيما بعد.