نيمار يحتفل بعيد ميلاده بحضور كافاني وفيراتي ودي ماريا.. وغياب مبابي (فيديو وصور)

احتفل النجم البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بعيد ميلاده الثامن والعشرين، مساء أمس الأحد، في حفل صاخب بالعاصمة الفرنسية باريس.

وجاء احتفال نيمار بعيد ميلاده قبل 3 أيام على موعده الرسمي، حيث وُلد نجم السليساو يوم 5 فبراير.

جرى ذلك رغم انتقادات الألماني توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، للحفل الذي أقامه نيمار لعيد ميلاده، حيث اعتبره ”مصدرا لتشتيت الفريق“، وعلامة على عدم تركيز اللاعبين في مسيرتهم الكروية رفقة الـ“بي إس جي“.

وأقيم عيد ميلاد نيمار في أحد الملاهي الفاخرة في باريس، وحضره العديد من نجوم الفريق الفرنسي، وعلى رأسهم الأوروغوياني إدنسون كافاني، والإيطالي ماركو فيراتي، والأرجنتيني أنخيل دي ماريا، وليناردو باريديس، ولاعب نادي ليون ميمفيس ديباي، والإسباني أندري هيريرا لاعب باريس سان جيرمان.

وغاب عن الحفل النجم الفرنسي كيليان مبابي، بعد المشادة الكلامية التي وقعت بين اللاعب ومدربه توخيل عقب استبداله في لقاء باريس سان جيرمان ومونبيلييه، التي انتهت لصالح نادي العاصمة الفرنسية بخماسية نظيفة.

وقالت صحيفة ”لوباريزيان“ الفرنسية إن اللون الأبيض كان المسيطر تماما على الحفل، حيث ارتدى نيمار حُلّة بيضاء كاملة مع قبعة بيضاء أيضا، وكان جميع الضيوف يرتدون ملابس بنفس اللون، ونوهت إلى أن نيمار لم يظهر في الحفل إلا بعد حضور جميع الضيوف تقريبا، حيث وصل إلى مقر الملهى الليلي الفاخر في العاشرة إلا 10 دقائق مساء.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إلى أن الحفل شهد غياب جميع القيادات في باريس سان جيرمان رغم دعوتهم، وعلى رأسهم رئيس النادي ناصر الخليفي، والبرازيلي ليوناردو المدير الرياضي والمدرب توماس توخيل.