بسبب قضايا فساد.. مداهمة نادي ستاندرلييغ البلجيكي ومنزل رئيسه

شن محققون في بلجيكا حملة مداهمات استهدفت نادي ستاندرلييغ المنافس في الدوري البلجيكي لكرة القدم ومنزل رئيسه، اليوم الأربعاء، في إطار تحقيقات تتعلق بقضايا فساد في صفقات انتقال لاعبين.

وأكد النادي، وهو أحد أبرز أندية بلجيكا، أنباء المداهمات من خلال بيان صحفي مقتضب قال فيه إن المداهمات تأتي في إطار تحقيقات أوسع تجريها محكمة في بروكسل تتعلق بوكيل أعمال سبق اعتقاله في موناكو العام الماضي.

وذكر مكتب الادعاء العام أنه تمت مصادرة وثائق وملفات كمبيوتر وهواتف محمولة دون اعتقال أي شخص.

وقال النادي إنه ورئيسه برونو فينانزي سيتعاونان مع جهات التحقيق، وأعرب عن أمله في اتضاح الصورة في أقرب وقت.

وأضاف: ”لا يشعر النادي ورئيسه برونو فينانزي بأي قلق لأنهما ليسا طرفا في التحقيقات“.

وكان وكيل اللاعبين كريستوف إنروتاي اعتقل في سبتمبر أيلول الماضي بأمر من محكمة في بروكسل.

وشارك وكيل اللاعبين في عدة صفقات انتقال دولية. ومن بين اللاعبين الذين يتعامل معهم الحارس تيبو كورتوا والجناحان يانيك كاراسكو وكيفن ميرالاس.

وتجري محكمة بروكسل تحقيقات في أمور تتعلق بعمولات سرية.

وفي اليوم التالي لاعتقال إنروتاي، تم إلقاء القبض على هيرمان فان هولسبيك المدير العام السابق لنادي أندرلخت.

واستهدفت حملة مداهمات نادي أندرلخت ومقره بروكسل، وهو أنجح أندية بلجيكا لكرة القدم، ومقر الاتحاد البلجيكي للعبة أواخر أبريل نيسان الماضي.