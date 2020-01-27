الحكم اتخذ قراره بعد 10 دقائق.. جدل في كولومبيا مع أول تطبيق لتقنية الـVAR

سجلت تقنية حكم الفيديو المساعد حضورا مثيرا للجدل في أول مرة تطبق فيها في الدوري الكولومبي لكرة القدم، بعد أن استغرق الأمر نحو 10 دقائق لاتخاذ قرار حاسم خلال المباراة بين ميليوناريوس وديبورتيفو باستو في افتتاح الموسم الجديد.

وتلقى إيفان دوكي مدافع ميليوناريوس بطاقة حمراء في البداية بعد كرة مشتركة مع خوليان جيفارا في الدقيقة الـ73 من المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد.

وبعد أن قرر الاستعانة بحكم الفيديو المساعد ذهب الحكم لمراجعة اللعبة بنفسه على الشاشات الموجودة خارج الخطوط قبل أن يعود في قراره ويكتفي ببطاقة صفراء.

وقال ألبرتو جاميرو، مدرب ميليوناريوس، الذي كان حينها متأخرا في النتيجة 2-صفر، إن التوقف أثر سلبا على محاولات فريقه في العودة في النتيجة.

Tras esta acción entre Duque (azul) y Guevara, el VAR tuvo su momento de escándalo entre Millonarios y Pasto. Revocaron la roja, para exhibirle una tarjeta amarilla, justo al que recibió la plancha. El VAR se demoro 11 minutos porque cayó el sistema. pic.twitter.com/DDkk77HQ1G — Nelson Rene (@NelsonReneOk) January 27, 2020

وأوضح: ”أعرف أننا في بداية تطبيق هذه التقنية لكن الأمر استغرق وقتا طويلا. كان الأمر لصالح الفريق الفائز وأضر بالفريق الخاسر. توقفت المباراة لعشر دقائق ولم يتم تعويض هذا الوقت في النهاية“.

وقالت رابطة الدوري الكولومبي عبر تويتر، إنها اتبعت، خلال المباراة، لوائح الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) وقواعد استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد التي تطبق للمرة الأولى في كولومبيا.

وتعكر صفو المباراة -أيضا- عندما اندلعت اشتباكات بين مجموعتين من مشجعي فريق ميليوناريوس في المدرجات.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الاشتباكات استمرت لنحو عشر دقائق قبل أن تتمكن الشرطة من السيطرة على الموقف.