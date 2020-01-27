عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”كوبي براينت.. الألم والمجد“.. وريال مدريد في الصدارة وحيدا.. وكريستيانو رونالدو لا يكفي (صور)

شكلت وفاة أسطورة كرة السلة الأمريكي كوبي براينت في تحطم طائرة هليوكوبتر العنوان الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية، الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بتصدر ريال مدريد للدوري الإسباني، وفوز نابولي على يوفنتوس في الدوري الإيطالي، وخسارة منتخب السعودية لنهائي كأس آسيا تحت 23 عاما، وأخبار الأندية السعودية ومشاركة الأندية المغربية في دوري أبطال أفريقيا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على وفاة أسطورة كرة السلة الأمريكي كوبي براينت، وخصصت غلافها الأول للحديث عنه، وكتبت: ”كوبي براينت: الألم والمجد“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد على بلد الوليد وانفراده بصدارة ترتيب الدوري الإسباني، وكتبت: ”ريال مدريد يسود بالفعل الدوري الإسباني“.

الصحيفة اهتمت أيضا بفوز المنتخب الإسباني ببطولة أوروبا لكرة اليد بعد تفوقه في النهائي على كرواتيا.

سبورت

ركزت الصحيفة على وفاة الأسطورة الأمريكي نجم كرة السلة كوبي براينت، وكتبت: ”كوبي براينت خالد“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد على بلد الوليد وتصدره ترتيب الدوري الإسباني، وكتبت: ”ريال مدريد يفوز ويصعد للصدارة“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على وفاة الأسطورة كوبي براينت، نجم كرة السلة الأمريكي المعتزل في حادث تحطم طائرته الهليوكوبتر، وكتبت: ”أبدي كوبي“.

آس

ركزت الصحيفة على الوفاة المأساوية لأسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت، وكتبت: ”كوبي براينت أبدي“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد على بلد الوليد وتصدره للدوري الإسباني، وكتبت: ”ريال مدريد في الصدارة وحيدا“.

كما اهتمت بفوز منتخب إسبانيا ببطولة أوروبا لكرة اليد.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تعادل ليفربول أمام شروزبيري في كأس الاتحاد، والذي فرض إجراء جولة إعادة، وكتبت: ”إصبعان لكأس الاتحاد.. كلوب لن يلعب بالأساسيين ويشرك اللاعبين الصغار“.

دايلي إكسبريس

تطرقت الصحيفة للحديث عن تعادل ليفربول أمام شروزبيري في كأس الاتحاد الإنجليزي، وعنونت: ”كلوب لا يستطيع ترويض شروزبيري“، نجوم ليفربول سيغيبون عن لقاء الإعادة في أنفيلد.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على وفاة النجم والأسطورة الأمريكي كوبي براينت، وخصصت غلافها له وكتبت: ”كوبي 1978-2020: النجم براينت“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على وفاة أسطورة كرة السلة كوبي براينت في حادث تحطم طائرة هليوكوبتر، وكتبت: ”وداعا كوبي أسطورة كرة السلة“.

كما تحدثت عن فوز نابولي على يوفنتوس في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”عفيف“.

كما اهتمت بتعادل لاتسيو وروما في ديربي العاصمة الإيطالية.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على وفاة الأسطورة كوبي براينت، وكتبت: ”وداعا كوبي“.

كما تحدثت عن خسارة يوفنتوس أمام نابولي في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”كريستيانو رونالدو لا يكفي“.

الصحيفة تحدثت عن تعادل إنتر ميلان أمام كالياري وفقدانه مهاجمه لوتارو مارتينيز الذي طرد في اللقاء.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على تتويج الفائزين في مهرجان الإبل من قبل خادم الحرمين الشريفين، وكتبت: ”خادم الحرمين يتوج الأبطال“.

كما تحدثت عن خسارة منتخب السعودية الأولمبي لنهائي كأس آسيا تحت 23 عاما، أمام كوريا الجنوبية، وكتبت: ”هيئة الرياضة تحتفي بالأخضر“.

الصحيفة اهتمت بأخبار الأندية السعودية وكتبت عن الأهلي: ”عسيري يؤزم أوضاع الأهلي“، وعن النصر كتبت: ”فيتوريا يطلب مادو قبل السد“.

الصحافة المغربية

المنتخب

ركزت الصحيفة على مشاركة الفرق المغربية في المنافسات الأفريقية، وكتبت عن دوري الأبطال: ”الرجاء والوداد عناق لكتابة الأمجاد“.

كما تحدثت عن أمم أفريقيا لكرة الصالة، وكتبت: ”مونديال القاعة الأفريقي ينطلق غدا بالعيون“.

الصحيفة اهتمت بالدوري الاحترافي المغربي، وكتبت: ”موت إكلينيكي لرجاء بني ملال“، كما اهتمت بالمحترف المغربي أشرف حكيمي، وكتبت: ”هل يسقط حكيمي الديكتاتور كارفخال“.