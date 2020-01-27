ردود فعل كريستيانو رونالدو وميسي وليبرون جيمس على وفاة كوبي براينت وابنته (فيديو)

خلفت وفاة أسطورة كرة السلة الأمريكي كوبي براينت في حادث تحطم طائرة هيلوكوبتر برفقة ابنته جيانا ردود فعل حزينة لدى العديد من رياضيي العالم، لكون النجم كان يعد من أساطير الرياضة ولديه علاقات مميزة مع عدد من نجوم العالم في مختلف المجالات.

وكتب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي: ”إنه لأمر محزن أن نسمع أخبارا مفجعة عن وفاة كوبي براينت وابنته جيانا، كان كوبي أسطورة حقيقية ومصدر إلهام للكثيرين، أرسل التعازي لعائلته وأصدقائه وإلى أسر كل من فقدوا حياتهم في الحادث“.

So sad to hear the heartbreaking news of the deaths of Kobe and his daughter Gianna. Kobe was a true legend and inspiration to so many. Sending my condolences to his family and friends and the families of all who lost their lives in the crash. RIP Legend???? pic.twitter.com/qKb3oiDHxH — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 26, 2020

كما ودع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأسطورة الأمريكي، وكتب عبر حسابه على ”إنستغرام“: ”ليس لدي الكلمات، كل الحب لعائلة كوبي وأصدقائه، كان من دواعي سروري مقابلته وقضاء أوقات جيدة معه، كنا عبقريين مثل الآخرين“.

بينما كتب أسطورة كرة السلة مايكل جوردان: ”الكلمات لا تستطيع أن تعبر عن الألم الذي أشعر به، أحببت كوبي كان مثل أخ بالنسبة لي، كان من عاداتنا التحدث سويا كثيرا، سأفتقد أحاديثنا، لقد كان منافسا عنيفا، أحد أكثر اللاعبين قوة وإبداعا وأبا لا يصدق“.

كما رصدت كاميرات التلفزيون ردة فعل الأسطورة ليبرون جيمس لاعب لوس أنجلوس ليكرز بعد نزوله من الطائرة ومعرفته بوفاة الأسطورة كوبي براينت في حادث تحطم طائرة هيليكوبر.

وشوهد النجم الأمريكي يبكي في المطار وسط مواساة مجموعة من أصدقائه وكان بين الثنائي صداقة معروفة لكونهما يعتبران من أساطير كرة السلة الأمريكية.

LeBron James and the Lakers found out about Kobe Bryant's death while on their team plane flying home from Philadelphia today after playing the Sixers last night @6abc #KobeForever #KobeRIP #KobeBryant pic.twitter.com/3XkWOGDSDj — Jeff Skversky 6abc (@JeffSkversky) January 27, 2020

كما كان لقاء سان أنطونيو سبيرز وتورينتو رابتورز أول لقاء شهد ردود فعل على وفاة الأسطورة، حيث انخرط جميع اللاعبين في نوبة من البكاء والحزن بعد معرفة الخبر.

وخيم الصمت على اللاعبين في غرف الملابس وقالت إحدى صديقات اللاعبين: ”أتمنى أن يملك القوة للعب هذه الليلة“.

وخلال اللقاء قام الفريقان بحركة لتكريم النجم الراحل، حيث مر أول هجوم للفريقين دون منافسة، وفي كرة السلة يملك كل فريق 24 ثانية للقيام بهجوم وحال انتهائها قبل التسديد تسلم للفريق المنافس ليلعب الكرة من خط الملعب.

وكان كوبي براينت في آخر 10 مواسم من مسيرته يحمل رقم 24 في فريق لوس أنجلوس ليكرز، وهو ما جعل الفريقين يختاران 24 ثانية دون هجوم كتكريم له خلال اللقاء.