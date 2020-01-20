ديوكوفيتش يستهل حملة الدفاع عن اللقب بفوز صعب على شتروف في بطولة أستراليا

اضطر نوفاك ديوكوفيتش المصنف الثاني عالميا لبذل جهد كبير لتخطي الألماني يان-لينارد شتروف في أولى مواجهات اللاعب الصربي في أستراليا المفتوحة للتنس، اليوم الإثنين، ليفوز 7/6 و6/2 و2/6 و6/1 في طريقه لتعزيز رقمه القياسي بالتتويج باللقب 8 مرات على ملاعب ملبورن بارك.

وبدأ ديوكوفيتش حامل اللقب المباراة بقوة وتقدم 5/2 في المجموعة الأولى، لكن المنافس الألماني الذي يحتل المركز 37 عالميا استعاد عافيته وتعادل 5/5، قبل أن يخسر في شوط فاصل متكافئ.

وبدت المجموعة الثانية أسهل نسبيا بالنسبة لديوكوفيتش، الحائز على 16 لقبا في فردي الرجال في البطولات الكبرى، ونجح في الاستفادة من نقطتين لكسر الإرسال، وقدم أداء يشبه مستواه حين قاد منتخب صربيا للتتويج بلقب أول نسخة لكأس اتحاد لاعبي التنس المحترفين لفرق الرجال، قبل أن يشارك في ملبورن بارك مباشرة.

غير أن شتروف واصل المقاومة وكسر إرسال منافسه في المجموعة الثالثة 3 مرات.

لكن ديوكوفيتش استعاد زمام المبادرة سريعا في بداية المجموعة الرابعة، ليتأهل للدور الثاني في مواجهة الفائز من المواجهة بين الياباني تاتسوما إيتو المشارك ببطاقة دعوة، والهندي براجنيش جونيسواران.