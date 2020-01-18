المخضرم روجر فيدرر لا يتوقع الذهاب بعيدا في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

قال السويسري المخضرم روجر فيدرر، اليوم السبت، إن سقف توقعاته منخفض للغاية في مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وذكر فيدرر في مؤتمر صحفي قبل يومين على انطلاق البطولة ”اضطررت للاستعداد بسرعة شديدة. ما زلت غير مستعد للمنافسة في مباراة رغم أن التدريبات سارت بشكل جيد“.

وأوضح فيدرر، البالغ من العمر 38 عاما، أنه ليس قلقا بشأن مشكلة انخفاض مستوى نقاء الهواء في ملبورن، بسبب الحرائق، وقال: ”أنا قلق على الأشخاص الذين يكافحون لإطفاء الحرائق. نحن نبقى في أماكن مغلقة طوال اليوم ونخرج وقت اللعب فقط. لسنا بالخارج طوال الوقت“.

وأشار فيدرر إلى أن المشكلة الحقيقية تضرب الحيوانات والمزارع والسكان ورجال الإطفاء، وهذا الأمر هو الجانب الأكثر تعقيدا من المشكلة.

ويملك فيدرر 6 ألقاب في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أحرزها أعوام 2004، و2006، و2007، و2010، و2017، و2018.

يشار إلى أن فيدرر يملك لقبا وحيدا في بطولة رولان غاروس، إلى جانب 5 ألقاب في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة (كلها متتالية، رقم قياسي)، و8 ألقاب في بطولة ويمبلدون، وهو أكثر لاعب حقق لقب هذه البطولة، بفارق لقب عن الأمريكي بيت سامبراس.