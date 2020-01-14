سوشيال ميديا الرياضة: سواريز يودع فالفيردي.. وتييري هنري يهنئ أغويرو برقمه الجديد (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

سواريز يودع مدربه

حرص لويس سواريز، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، على وداع مدربه السابق إرنستو فالفيردي، حيث نشر اللاعب صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة فالفيردي.

وعلق سواريز:“شكرًا جزيلًا على كل لحظات نعيش فيها كمحترفين، شكرًا لك ولجميع موظفيك على الاحتراف، وأتمنى لك التوفيق في كل ما يأتي للمستقبل“.

نيمار في مواجهة تحديات جديدة

نشر نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“، وعلق اللاعب:“إنه لأمر رائع أن تشعر بالإحساس ببدء عام آخر، وأشعر أن 2020 سيكون محفوفًا بالتحديات، ولا أعرف كل شيء عما سيحدث، لكن ما أنا متأكد منه هو أنني سأبذل قصارى جهدي في كل ثانية من هذه السنة المثيرة والمكثفة التي بدأت“.

مبابي يروج لفيلم جديد

نشر كليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صور له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ مع فريق عمل فيلم (Une Belle équipe)، وعلق اللاعب قائلًا:“الفيلم السوبر، Une Belle équipe“.

ماغواير يشارك في إعلان لإحدى شركات المطاعم

نشر هاري ماغواير، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ كترويج لإحدى شركات المطاعم، وعلق اللاعب: ”متعة كبيرة تعمل جنبًا إلى جنب مع فريق ديلفارو“.

Great fun working alongside the @Deliveroo team ???????????????????????????????????? pic.twitter.com/VpKmiSnhTS — Harry Maguire (@HarryMaguire93) January 14, 2020

تييري هنري يهنئ أغويرو برقمه الجديد

حرص النجم الفرنسي تييري هنري على تهنئة سيرجيو أغويرو لاعب نادي مانشستر سيتي بعدما وصل للهدف 177 ليصبح أفضل هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز متخطيًا هنري.

وعلق هنري عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ قائلًا:“مبارك لأغويرو على آخر إنجازاتك، لاعب لا يصدق ومهاجم فتاك“.

Congratulations to @aguerosergiokun on your latest achievement. Incredible player and lethal striker. #legend — Thierry Henry (@ThierryHenry) January 14, 2020

ماسون مونت لاعب تشيلسي على غلاف ”بانيني“

نشر ماسون مونت لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ مع مجلة بانيني، والتي وضعت صورة اللاعب على غلافها، والذي علق قائلًا: ”متحمس لأكون على غلاف العلامة التجارية الجديدة مع مجلة بانيني“.

Excited to be on the cover of the brand new @OfficialPanini #Football2020 sticker album. The collection is on sale now! #GotGotNeed pic.twitter.com/cgXXJdC6fV — Mason Mount (@masonmount_10) January 14, 2020

ماتس هوملز يشكو من زيادة الوزن

نشر ماتس هوملز لاعب نادي بروسيا دورتموند الألماني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من تدريبات الفريق، وعلق اللاعب قائلًا: ”تحارب الوزن الثقيل في النهاية“.

Heavyweight fights finally ???? pic.twitter.com/kYH2E5DiCa — Mats Hummels (@matshummels) January 14, 2020

ليروي ساني يعلن اقتراب عودته

نشر ليروي ساني لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من التدريبات التأهيلية الأخيرة قبل عودته للملاعب، وعلق اللاعب:“خطوات صغيرة على طريق العودة“.

دانيال جيمس في انتظار جولة الحسم

نشر دانيال جيمس لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زملائه قبل لقاء يوم غدٍ والذي سيجمع المان يونايتد مع نادي وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، وعلق اللاعب:“مرة أخرى في ذلك مع الفتيان غدًا في أولد ترافورد“.

Back at it with the lads tomorrow at Old Trafford ???? pic.twitter.com/IxZu8Vi2VM — Daniel James (@Daniel_James_97) January 14, 2020

ألفارو نيغريدو يحتفل بعيد ميلاد ابنته

نشر ألفارو نيغريدو، لاعب نادي النصر الإماراتي، صورًا لابنته عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بمناسبة عيد ميلادها العاشر، وعلق اللاعب: ”مبارك ابنتي الجميلة، 10 سنوات من العمر اليوم، استمري ببث هذا الفرح في المنزل، ولا تتوقفي أبدًا عن الابتسام والحلم في كل لحظة“.