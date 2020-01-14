سوشيال ميديا الرياضة: سواريز يودع فالفيردي.. وتييري هنري يهنئ أغويرو برقمه الجديد (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.
وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:
سواريز يودع مدربه
حرص لويس سواريز، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، على وداع مدربه السابق إرنستو فالفيردي، حيث نشر اللاعب صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة فالفيردي.
وعلق سواريز:“شكرًا جزيلًا على كل لحظات نعيش فيها كمحترفين، شكرًا لك ولجميع موظفيك على الاحتراف، وأتمنى لك التوفيق في كل ما يأتي للمستقبل“.
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Muchas gracias mister por todos los momentos que vivimos como profesionales. Me quedo con lo positivo que me enseñaste y con el gran ser humano que sos. Gracias a vos y todo tu STAFF por el profesionalismo. Les deseo mucha suerte en todo lo que venga para el futuro!!! #graciasmister #valverde
نيمار في مواجهة تحديات جديدة
نشر نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“، وعلق اللاعب:“إنه لأمر رائع أن تشعر بالإحساس ببدء عام آخر، وأشعر أن 2020 سيكون محفوفًا بالتحديات، ولا أعرف كل شيء عما سيحدث، لكن ما أنا متأكد منه هو أنني سأبذل قصارى جهدي في كل ثانية من هذه السنة المثيرة والمكثفة التي بدأت“.
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I’m Intense, they say. It's great to feel the sensation of starting another year. I feel that 2020 will be fraught with challenges. I don’t know everything of what’s coming up, but what I’m sure about is that I’ll give my best at every second of this exciting and Intense year that has begun. #Intense #Spiritofthebrave @dieselfragrances Dizem que eu sou intenso. Muito boa a sensação de iniciar mais um ano. Eu sinto que 2020 será repleto de desafios. Eu não tenho a certeza do que está por vir, mas eu sei que vou dar o meu melhor a cada segundo desse intenso ano que começou ! #Intense #Spiritofthebrave @dieselfragrances
مبابي يروج لفيلم جديد
نشر كليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صور له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ مع فريق عمل فيلم (Une Belle équipe)، وعلق اللاعب قائلًا:“الفيلم السوبر، Une Belle équipe“.
ماغواير يشارك في إعلان لإحدى شركات المطاعم
نشر هاري ماغواير، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ كترويج لإحدى شركات المطاعم، وعلق اللاعب: ”متعة كبيرة تعمل جنبًا إلى جنب مع فريق ديلفارو“.
Great fun working alongside the @Deliveroo team ???????????????????????????????????? pic.twitter.com/VpKmiSnhTS
— Harry Maguire (@HarryMaguire93) January 14, 2020
تييري هنري يهنئ أغويرو برقمه الجديد
حرص النجم الفرنسي تييري هنري على تهنئة سيرجيو أغويرو لاعب نادي مانشستر سيتي بعدما وصل للهدف 177 ليصبح أفضل هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز متخطيًا هنري.
وعلق هنري عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ قائلًا:“مبارك لأغويرو على آخر إنجازاتك، لاعب لا يصدق ومهاجم فتاك“.
Congratulations to @aguerosergiokun on your latest achievement. Incredible player and lethal striker. #legend
— Thierry Henry (@ThierryHenry) January 14, 2020
ماسون مونت لاعب تشيلسي على غلاف ”بانيني“
نشر ماسون مونت لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ مع مجلة بانيني، والتي وضعت صورة اللاعب على غلافها، والذي علق قائلًا: ”متحمس لأكون على غلاف العلامة التجارية الجديدة مع مجلة بانيني“.
Excited to be on the cover of the brand new @OfficialPanini #Football2020 sticker album. The collection is on sale now! #GotGotNeed pic.twitter.com/cgXXJdC6fV
— Mason Mount (@masonmount_10) January 14, 2020
ماتس هوملز يشكو من زيادة الوزن
نشر ماتس هوملز لاعب نادي بروسيا دورتموند الألماني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من تدريبات الفريق، وعلق اللاعب قائلًا: ”تحارب الوزن الثقيل في النهاية“.
Heavyweight fights finally ???? pic.twitter.com/kYH2E5DiCa
— Mats Hummels (@matshummels) January 14, 2020
ليروي ساني يعلن اقتراب عودته
نشر ليروي ساني لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من التدريبات التأهيلية الأخيرة قبل عودته للملاعب، وعلق اللاعب:“خطوات صغيرة على طريق العودة“.
Small steps on the comeback trail … ???????? #patience #inSané pic.twitter.com/EaecKpX4bP
— Leroy Sané (@LeroySane19) January 14, 2020
دانيال جيمس في انتظار جولة الحسم
نشر دانيال جيمس لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زملائه قبل لقاء يوم غدٍ والذي سيجمع المان يونايتد مع نادي وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، وعلق اللاعب:“مرة أخرى في ذلك مع الفتيان غدًا في أولد ترافورد“.
Back at it with the lads tomorrow at Old Trafford ???? pic.twitter.com/IxZu8Vi2VM
— Daniel James (@Daniel_James_97) January 14, 2020
ألفارو نيغريدو يحتفل بعيد ميلاد ابنته
نشر ألفارو نيغريدو، لاعب نادي النصر الإماراتي، صورًا لابنته عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بمناسبة عيد ميلادها العاشر، وعلق اللاعب: ”مبارك ابنتي الجميلة، 10 سنوات من العمر اليوم، استمري ببث هذا الفرح في المنزل، ولا تتوقفي أبدًا عن الابتسام والحلم في كل لحظة“.
Felicidades mi niña bonita!! ????????????????????10 añitos cumples hoy!! Sigue dando esa alegría en la casa y por dónde vayas, y nunca dejes de sonreír y soñar en cada momento. Tq ❤️???????? #maria #always #teamopequeña #happybirthday #siempreconunasonrisa pic.twitter.com/D9oM1e09wl
— Álvaro Negredo 9️⃣ (@AlvaroNegredo9) January 14, 2020